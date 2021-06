Geerts ontbreekt bij openingswedstrijd WK motorcross Rusland

Geerts werd vorig jaar tweede in de MX2-klasse, het tweede niveau in het WK motorcross. Ter voorbereiding op de openingswedstrijd in Orlyonok was Geerts aan het trainen. Daarbij ging het mis en scheurde hij een kruisband af. De Russische MXGP-ronde komt derhalve te vroeg voor Geerts, die mogelijk ook de tweede wedstrijd in Engeland moet laten schieten.

De Yamaha-rijder is al de vierde coureur van naam die ontbreekt in Rusland. Eind vorige maand werd al duidelijk dat Brian Bogers de start van het seizoen niet zou halen vanwege een armoperatie. Eerder deze week werd duidelijk dat Arminas Jasikonis en HRC Honda-coureur Mitch Evans niet in actie komen tijdens de openingswedstrijd.

Ook negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli verschijnt niet okselfris aan de start van het seizoen. De Italiaan had een huishoudelijk ongelukje en daarbij kreeg hij een wond op zijn hand. Hij kwam afgelopen weekend wel in actie tijdens een Italiaanse oefenwedstrijd, maar liet de tweede race schieten om de situatie niet erger te maken.