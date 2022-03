MXGP Lombardije: Prado en Geerts winnen manche 1

Prado pakte de kopstart en wist vervolgens de hele manche Tim Gajser voor te blijven. De Sloveen leek op bepaalde momenten de snelheid te hebben om Prado aan te vallen, maar slaagde hier niet in. In de slotfase gaf Prado nog wat extra gas, waardoor hij de Honda-rijder op afstand wist te houden.

Achter het duo werd Maxime Renaux derde, voor teamgenoot Jeremy Seewer. In de openingsfase reed ook de derde fabrieksrijder van Yamaha, Glenn Coldenhoff, vooraan mee. Na vier ronden begon 'The Hoff' echter langzaam terug te vallen, om op de zeventiende plek over de meet te komen. De beste Nederlander was Brian Bogers op P8. Calvin Vlaanderen reed ook verdienstelijk mee en werd twaalfde.

Door zijn zege zet Prado de druk er behoorlijk op bij Gajser, die nog maar een puntje voor staat in de titelstrijd. Later vanmiddag krijgt de Spanjaard de kans om de leiding over te nemen.

Geerts dominant in MX2, Längenfelder verliest leiding

In de MX2-klasse was het de Vlaming Jago Geerts die van start tot finish de wedstrijd aanvoerde. De Yamaha-rijder had weinig te duchten van de als tweede gestarte Tom Vialle. De Fransman moest op zijn beurt wel oppassen voor Kay de Wolf, die uiteindelijk als derde over de lijn kwam, binnen een seconde van de KTM-rijder. Roan van de Moosdijk deed het op een vijfde plaats, achter Andrea Adamo, ook zeer verdienstelijk.

Simon Längenfelder, de overtuigende winnaar tijdens de eerste GP in Matterley Basin met twee manchezeges, kwam er in Mantova niet aan te pas. De Duitser werd zevende achter Kevin Horgmo. Dat betekent bovendien dat niet Längenfelder, maar Geerts virtueel aan de leiding staat na drie manches in het WK motorcross.