MXGP Lombardije: Gajser grijpt macht in tweede manche

De kopstart in de MXGP was voor Jeremy Seewer, voor Henry Jacobi en Brian Bogers. Gajser reed echter snel naar de tweede plek en zette direct de aanval in bij de Yamaha-rijder. Maar de Zwitser legde zelf zijn motor neer en kwam daarna voor de deur terecht bij Jorge Prado, rond de achtste positie. Halverwege de race zou Seewer bij een inhaalpoging op Jacobi nog een keer ten val komen. Zowel hij als Prado konden zich niet aan het front melden.

Vooraan bleef Bogers het achterwiel van Gajser uitstekend volgen. De Eindhovenaar was op de fabrieks-Husqvarna onderweg naar een evenaring van zijn beste prestatie in Mantova, waar hij in 2018 ook al eens tweede werd op de Honda. Hij slaagde er echter niet in om de rappe Maxime Renaux achter zich te houden en zakte daardoor naar P3. De Fransman leek zelfs even op weg om Gajser te bedreigen voor de manchezege. Halverwege de race zette hij zijn motor naast de Honda van de viervoudig wereldkampioen, die dat als teken zag om meer gas te gaan geven. Renaux zag de Sloveen niet meer terug.

Brian Bogers hield zijn derde plaats vast, terwijl Jorge Prado op de vijfde plaats ten val kwam en terugviel naar P7. Jeremy Seewer werd vijfde achter Thomas Kjer Olsen. Voor Glenn Coldenhoff zat er niet meer in dan P14. Calvin Vlaanderen moest zichzelf na een matige start tevreden stellen met een zeventiende plek.

Geerts domineert, Längenfelder steelt de show

In de MX2 was het opnieuw Jago Geerts die de zege greep. De kopstart was nog voor Tom Vialle en Geerts begon vanaf P5. De Fransman crashte echter heel hard, waarna Geerts de ene na de andere concurrent voorbijstak. Hij nam de leiding over voor Andrea Adamo, die de race twintig minuten lang leidde. Kay de Wolf volgde Geerts naar de tweede plaats.

Ondertussen was Simon Längenfelder na een beroerde start bezig aan een waanzinnige inhaalrace. De Duitser kwam na de eerste ronde nog als twaalfde door, maar was de snelste op de baan. Uiteindelijk ging hij in de laatste sector nog voorbij aan De Wolf, waarna het duo elkaar raakte. De Nederlander ging tegen de grond en moest zelfs even vrezen voor zijn podiumplaats. De 17-jarige Husqvarna-rijder mocht echter, na als vierde te zijn gefinisht, met Geerts en Adamo mee naar het podium.

De Belg leidt het kampioenschap nu met vier punten voorsprong op Längenfelder. De Wolf staat derde op zestien punten. Vialle maakte een flinke duikeling door geen punten te pakken. Roan van de Moosdijk moest na een matige start de schade beperkt zien te houden en eindigde als vijftiende.