Gajser pakt volle buit in Letland, Geerts grijpt WK-leiding MX2

Jonass leidde de wedstrijd vanaf de start voor Gajser, die binnen twee seconden van de thuisrijder bleef. Het duo werd gevolgd door Ruben Fernandez en Brian Bogers. De Eindhovenaar was duidelijk sneller dan de Spanjaard, maar had moeite hem voorbij te gaan. Ook Glenn Coldenhoff, op de vijfde plaats, was niet ver weg. Met nog twintig minuten op de klok nam Bogers de derde plaats over van Fernandez.

Halverwege de manche zette Gajser aan en nam hij de leiding over van Jonass. Bogers viel even later door een foutje terug naar de zesde plaats, waardoor Fernandez naar P3 ging. Coldenhoff leek in de slotfase nog een gooi te kunnen doen naar de derde plaats en pakte hem op de finishlijn. Het was net niet voldoende voor de Brabander om naar het podium te gaan, dat werd immer bezet door Gajser, Jonass en Fernandez.

Maxime Renaux bleef Brian Bogers voor, voor de vijfde plaats. Calvin Vlaanderen werd zevende voor Jeremy Seewer, Alberto Forato en Ben Watson. Jorge Prado reed een dramatische wedstrijd en werd dertiende, waardoor een onverwachte comeback in het WK van de Spanjaard nóg verder weg is.

Geerts grijpt leiding in WK MX2

In de MX2-klasse was het opnieuw Jago Geerts die de tweede manche op zijn naam wist te schrijven. De Vlaming pakte zo de maximale score en nam de leiding in het WK weer over van Tom Vialle. De Fransman heeft net als de Yamaha-rijder 244 punten, maar scoorde minder manchezeges. Geerts won de tweede manche voor Kay de Wolf, die zich revancheerde voor de zeven plaats in de eerste manche. De crosser uit Eersel greep wel net naast het podium, achter Kevin Horgmo, die zijn eerste podium pakte, en Vialle.