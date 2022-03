MXGP Lombardije: Pech voor Nederlanders, Geerts en Gajser winnen

Jeremy Seewer greep zaterdag de kopstart voor Tim Gajser, maar zag de Honda-rijder al snel voorbijkomen. Ruben Fernandez, die de Honda-machine van Team 114 bestuurt, lag op een knappe vierde plaats toen hij bijna een salto voorover maakte over de finishbult. De Spanjaard landde op zijn kop en ging tegen de grond.

Even daarvoor was Calvin Vlaanderen tijdens een duel ook tegen de grond geklapt. De geboren Zuid-Afrikaan viel net als Fernandez uit. Alsof er niet al genoeg spektakel was, landde Seewer bij een schuine sprong naast de baan. De Zwitser wist echter op zijn machine te blijven en liep, behoudens zijn zelfvertrouwen en een paar verloren seconden op Gajser, geen noemenswaardige schade op.

Ondertussen was Seewer's teamgenoot Glenn Coldenhoff naar de derde plaats doorgeschoven, voor Jorge Prado. De Nederlander zat na het incident van Seewer vlak achter zijn teammaat, maar kon het tempo niet volgen. Prado had duidelijk meer snelheid op de zanderige oppervlakte van Mantova en stak met nog acht minuten te gaan de Yamaha van 'The Hoff' voorbij. Daarna volgden ook Thomas Kjer Olsen, Maxime Renaux, Brian Bogers, Jeremy van Horebeek en Alberto Forato. Het leverde Coldenhoff en diens Yamaha-team behoorlijk want zendtijd op, maar niet hoe ze dat hadden gewild waarschijnlijk.

Zo won Gajser voor Seewer en Prado. Olsen werd vierde, gevolgd door Renaux, Bogers, Van Horebeek, Forato en Arminas Jasikonis. Coldenhoff completeerde de top-tien.

Ook chaos in openingsronde MX2

In de MX2-klasse pakte Simon Längenfelder, winnaar van de openingswedstrijd, de kopstart voor Tom Vialle. Maar de Duitser ging onderuit in gevecht met de KTM-rijder, waarbij er een touché leek te zijn. Roan van de Moosdijk was als derde gestart en kon de gevallen Längenfelder niet meer ontwijken. De Eindhovenaar klapte op de GasGas en ging vervolgens met zijn Husqvarna de baan uit. Van de Moosdijk leek daarbij last te houden van zijn arm, maar reed de wedstrijd wel uit.

Kevin Horgmo van F&H Kawasaki nam de derde plaats over, terwijl Tom Vialle werd verschalkt door Jago Geerts. De Belg was een stuk sneller in het zand en reed overtuigend naar de zege voor Vialle, die nog een keer onderuit ging, en Horgmo. De Noor zou echter vijf plaatsen naar achter worden gezet vanwege het niet voldoen aan de geluidsgrenzen. Kay de Wolf werd de beste Nederlander op de zesde plaats.