KTM-carrière Herlings-vervanger Boisramé alweer voorbij

Boisramé werd enkele dagen voor de uitgestelde Britse GP aangekondigd bij KTM als tijdelijke vervanger van Herlings, voor twee GP's. De bedoeling was dat de Fransman vlieguren ging maken voor de Oostenrijkse fabrikant op de nieuwe motor. Dit leek hij iets te letterlijk te nemen, want tijdens de kwalificatierace voor de MXGP van Groot-Brittannië vloog hij enkele meters door de lucht om hard neer te komen en zijn sleutelbeen te breken.

Door de blessure is deelname in Mantova komend weekend uitgesloten, waarmee zijn tijd bij KTM er direct op zit. Na de GP van Italië staan de wedstrijden in Argentinië en Portugal op het programma. Beide races staan nog niet honderd procent vast, waardoor het goed mogelijk is dat Herlings slechts twee GP's mist. Maar dat zal in de komende weken moeten blijken.