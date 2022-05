Gajser profiteert van ontbreken Prado: derde GP-zege op rij

In de MXGP bleek afwezigheid van Jorge Prado, door een ontwrichte schouder, een flinke aderlating. Gajser was in beide manches ongenaakbaar, al werd de eerste nog voor enkele rondes verrassend geleid door Calvin Vlaanderen. De Zuid-Afrikaanse crosser pakte kopstart en verloor de leiding pas toen hij een klein foutje maakte in ronde 7. Vlaanderen zou in de einduitslag achter Gajser, Jeremy Seewer en Maxime Renaux vierde worden (4-7) en de beste Nederlander zijn. Zowel Glenn Coldenhoff (tiende met 8-12) als Brian Bogers (twaalfde met 9-14) kende een mindere dag.

Voor Gajser was het alweer de derde GP-zege op rij. De Sloveen leidt het WK nu voor Renaux, die op 81 punten achterstand staat, en Jeremy Seewer. Jorge Prado bezet voor Glenn Coldenhoff de vierde plaats.

Geerts loopt opnieuw uit

In de MX2-klasse was het de Vlaming Jago Geerts die er met de GP-zege vandoor ging (1-2) en zes punten uitliep op WK-rivaal Tom Vialle. Kay de Wolf was op P5 de beste Nederlander. Ook WK-debutant dit seizoen, Kay Karssemakers, liet zich even van voren zien in beide manches. In de eerste reed hij kortstondig op P3, terwijl hij in de tweede manche zelfs even op de tweede plek reed.