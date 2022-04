Gajser wint eerste manche GP Letland, Prado crasht

Prado pakte de kopstart, maar kom niet verhinderen dat Gajser hem vijf ronden voor het einde verschalkte. De Spanjaard probeerde de WK-leider vervolgens terug onder druk te zetten, maar sprong op een haar na bovenop de Honda van Gajser. Prado ging zelf tegen de grond en finishte uiteindelijk als twaalfde.

Thuisfavoriet Pauls Jonass maakte dankbaar gebruik van de fout van Prado en werd tweede voor Runen Fernandez. Glenn Coldenhoff werd achter Alberto Forato op de vijfde plek de beste Nederlander. De Brabander had geen geweldige start, maar vocht zich naar voren op de omloop waar hij in 2020 voor het laatst een GP wist te winnen.

Maxime Renaux werd zesde voor Jeremy Seewer, Brian Bogers, Jeremy van Horebeek en Henry Jacobi. Calvin Vlaanderen eindigde als veertiende.

Geerts domineert MX2

In de opstapklasse ging de zege gemakkelijk naar Jago Geerts. De Vlaming versloeg de vroege koploper Simon Längenfelder, die terugviel naar P4. Kevin Horgmo werd knap tweede, voor Thibault Benistant. Doordat Tom Vialle slechts als vijfde eindigde, liep Geerts weer wat in in de WK-stand. Rick Elzinga was de beste Nederlander op de zevende plek. Kay de Wolf kwam niet verder dan P12 na een dramatische start (P23).