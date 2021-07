MXGP Italië: Herlings verslaat Coldenhoff voor een oranje één-twee

Vlak na de finish van de MX2-klasse begon het flink te regenen in Maggiora, waardoor de baan er compleet anders bij lag dan in de eerste manche. Dat leek in de openingsfase in ieder geval goed nieuws voor de Nederlanders, die heel goed aan de wedstrijd begonnen.

De kopstart was voor Coldenhoff, voor Henry Jacobi en Jorge Prado. Herlings leek zich in eerste instantie weer af te laten bluffen door Gajser, die de deur dicht smeet voor The Bullet. Herlings beet echter van zich af en kwam als tweede door de derde bocht.

Wie niet beter zou weten, zou gedacht hebben dat de Coldenhoff van de Motocross of Nations in 2018 of 2019 even naar Maggiora was afgereisd, maar het was toch echt een blauwe Yamaha waarop The Hoff reed. Herlings kon het tempo van zijn landgenoot niet helemaal volgen, maar dat was ook niet nodig om goede zaken te doen voor het kampioenschap. Gajser reed namelijk op de tiende plek rond. Ook was hij, zoals meer rijders in deze modderrace, al snel zijn bril kwijt. De speciale straat voor nieuwe brillen werd druk bezocht en voor sommige rijders was die route zelfs te lastig. Zo viel Arnaud Tonus recht voor de ingang.

Vooraan bleef Coldenhoff de wedstrijd controleren voor Herlings, die Jacobi steeds meer terein zag verliezen. Beide Nederlanders wisten verstandig uit het verkeer te blijven en hoefden daardoor niet naar binnen voor een nieuwe bril.

Buiten beeld en uit het niets was Herlings opeens voorbij aan Coldenhoff. De baan werd steeds slechter en dat was ook terug te zien in de rondetijden. Cairoli zou uiteindelijk derde worden door Jacobi in de slotfase voorbij te gaan. De Siciliaan pakte daardoor ook de derde plek in de daguitslag achter het Nederlandse duo. Alle drie de rijders eindigden op 40 punten, maar Herlings pakte de zege door de laatste manche te winnen.

Pauls Jonass eindigde als vierde voor Jacobi en Gajser. Prado werd zevende voor Jeremy Seewer, Alessandro Lupino en Jeremy van Horebeek. Door het matige resultaat van Gajser lopen Herlings en Cairoli flink in in de titelstrijd.

Van de Moosdijk net naast podium

In de MX2-klasse was het Mattia Gaudagnini die de macht greep. De Italiaanse debutant in het WK MX2 won de tweede manche, de GP en pakte ook nog eens de rode plaat. Ruben Fernandez, die de rode plaat net een week in handen had, moest die alweer inleveren. Roan van de Moosdijk miste het podium op een haartje. De Eindhovenaar werd na een knappe tweede race wel derde, maar in de daguitslag kwam hij twee punten tekort om naar het ereschavot te gaan. Lang bleef hij op de zesde plaats achter René Hofer hangen, maar het was duidelijk dat hij voldoende snelheid had om verder naar voren te rijden. Uiteindelijk vond hij zijn weg voorbij de Oostenrijker en ook nog voorbij Jago Geerts, terwijl Jed Beaton wegviel uit de top-vijf. Maxime Renaux bleef op de tweede plek net buiten bereik. Van de Moosdijk steeg ook naar de vierde plaats in het WK, op 14 punten achterstand van leider Gaudagnini. Kay de Wolf werd negende in de totaaluitslag na opnieuw een sterke manche.