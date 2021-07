MXGP Italië: Problemen voor Herlings in Race 1, Coldenhoff P4

Vooraan nam Romain Febvre de leiding voor Jorge Prado en Tony Cairoli. Glenn Coldenhoff was als vijfde weg voor Herlings. The Bullet maakte echter een foutje in de eerste ronde en kwam even buiten de baan. Zo konden Tim Gajser en nog een rijder hem voorbij. Het zou echter niet lang duren voordat Herlings weer op het achterwiel van zijn Sloveense rivaal zat.

Terwijl Coldenhoff druk zette op Cairoli, liet Herlings zijn motor afslaan en viel hij terug tot de tiende plek. Daardoor kwam de race voor Herlings in het teken te staan van schadebeperking. Hij kwam Henry Jacobi nog wel voorbij voor P9, maar zijn achterstand op de top-vijf was na het incident meer dan vijftien seconden. Hij had enkele ronden nodig om het gat op Ben Watson dicht te rijden en naar P8 te komen. Hetzelfde lot wachtte de teamgenoot van de Brit, Jeremy Seewer, twee ronden later.

Het geduld van Herlings leek even op en hij was opeens een man met de missie. Herlings was de snelste man van het veld, zoals we dat eigenlijk van hem gewend zijn. Ineens was er een glimp te zien van de ware snelheid van Herlings, die wel diep moest gaan. Op het pitbord was de boodschap duidelijk: Pauls Jonass op 7,5 seconden voorsprong, met nog vier ronden te gaan. Het doel was dus op terug te rijden naar de zesde plaats. Binnen twee ronden lag Herlings al vlak achter de Let en maakte hij korte metten met hem. Het kostte hem bijna nog een valpartij, maar hij maakte wel de wedstrijd aangezien hij de enige rijder was die inhaalacties maakte.

Coldenhoff kwam niet voorbij Cairoli en kreeg vervolgens bezoek van Gajser. De Sloveen zag echter geen mogelijkheid om voorbij te komen aan de Yamaha-rijder. Mogelijk dat de Sloveen ook niet te veel risico wilde nemen, wetende dat Herlings wat plekken verloren was. Daar zal hij wellicht nog spijt van krijgen, aangezien Herlings dus als zesde, een plekje achter Gajser, over de finish kwam.

Febvre won dominant voor Prado, die geen vuist kon maken ten opzichte van de Fransman. Cairoli werd derde voor Coldenhoff, Gajser en Herlings. Jonass eindigde als zevende. Seewer, Watson en Van Doninck maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen eindigde als veertiende.

Uitslag MXGP van Italië Race 1:

Pos # Coureur Chassis Ronden Tijd Interval 1 3 Romain Febvre Kawasaki 18 34'00.711 2 61 Jorge Prado KTM 18 34'03.659 2.948 3 222 Antonio Cairoli KTM 18 34'05.951 5.240 4 259 Glenn Coldenhoff Yamaha 18 34'07.672 6.961 5 243 Tim Gajser Honda 18 34'10.157 9.446 6 84 Jeffrey Herlings KTM 18 34'13.763 13.052

De Wolf beste Nederlander in MX2

In de MX2-klasse ging de zege naar Thibault Benistant, die bezig aan zijn eerste volledige seizoen in het WK MX2. De Fransman domineerde de wedstrijd en hield Mattia Gaudagnini en Ruben Fernandeze achter zich. Jago Geerts werd vierde. Kay de Wolf was op zevende plaats de beste Nederlander. Roan van de Moosdijk werd negende.