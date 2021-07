Ontketende Herlings 'gokte' juist na ramp in eerste manche

"De eerste manche voelde als een ramp", zou Herlings achteraf toegeven. Rijdend op de zesde positie, een plekje achter de Sloveense wereldkampioen Tim Gajser, had hij last van een aanlopende achterrem. Er bleek een steen in te zitten, iets wat hem in het voorseizoen ook al een keer overkwam. Herlings moest de motor stilzetten om het euvel te verhelpen. "Ik had geen idee wat er met de achterrem aan de hand was, dus dat moest ik oplossen en daardoor verloor ik heel wat plekken en ongeveer twintig seconden."

Herlings, die gedurende de eerste twee GP's van het seizoen nog geen moment zijn geduld verloor, veranderde op dat moment opeens in de Herlings die we beter kennen: snel, onbehouwen, spectaculair en eigenlijk ontketend. Ook teambaas Dirk Gruebel zag het. "Ik geloof dat hij daar een beetje kwaad van geworden was, want daarna was hij twee seconden per ronde sneller dan de rest." Herlings kwam van de tiende plaats terug op de zesde, nog altijd achter Gajser, en verloor dus slechts één puntje. "Ik moest aan de bak", blikte Herlings terug. "Ik baalde daar zo vreselijk van."

Hoewel de GP-zege normaal gesproken uit beeld was, was Herlings gebrand op eerherstel. "Ik wilde echt voor de winst gaan in de tweede manche." Een kleine interventie van bovenaf maakte de strijd nog interessanter. Vlak na de finish van de MX2, zo'n kwartiertje voor de start van de MXGP, begon het enorm te regenen. Waar veel rijders ervoor kozen om met hetzelfde materiaal te starten als in de eerste manche, switchte Herlings van bril en banden, waardoor hij een voordeeltje had. "We hebben op het laatste moment een andere keuze genomen qua banden en bril", beaamde Herlings de last minute strategische zet.

"Mijn starts waren niet zo goed, maar ik begon oké in de tweede manche en kon mijn bril een tijdje goed houden", beschreef Herlings zijn strijdplan. Wel leek Herlings zijn meerdere te moeten erkennen in landgenoot Glenn Coldenhoff. Maar volgens The Bullet hoorde dat ook bij het strijdplan: "Ik had een gaatje naar Glenn en wist dat ik kon toeslaan als ik gelapte rijders tegen zou komen. Dus toen viel ik aan het pakte ik de overall."

Met een 6-1 pakte Herlings de dagzege, iets wat niet zo heel vaak voorkomt. Romain Febvre had de eerste manche gewonnen, maar was één van de rijders die regelmatig op de grond lag en niet met de modderbaan kon omgaan. Ook Gajser worstelde met de omstandigheden en zodoende kon Herlings negen punten goedmaken. "We zijn stuk dichter bij gekomen en hebben zowel pech als geluk gehad vandaag, maar dit is richting Oss een behoorlijke opsteker." Herlings staat nu nog maar zes punten achter in de tussenstand.

Over twee weken is de thuiswedstrijd van de Nederlandse crossers in Oss. Vanaf die wedstrijd komen pas de zandbanen aan de beurt waar Herlings het verschil kan maken. De overwinning in Italië komt sneller dan verwacht, maar is daardoor niet minder welkom.