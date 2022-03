Nederlandse motorcrossers in de hoek waar de klappen vallen

Tienduizenden euro's kostte het om in Argentinië aan de start te staan en niet iedereen was bereid om dat uit te geven voor de 36-urige reis naar Patagonië. Na de publicatie van de eerste inschrijflijsten van Infront Moto Racing, vernam Motorsport.com van diverse bronnen binnen de paddock dat die behoorlijk geflatteerd waren en bewust opgepompt. Dat bleek ook wel bij de start van de trainingen. In de MX2 verschenen slechts 15 fulltime WK-rijders achter het starthek met 40 plaatsen. Vier plaatsen werden aangevuld door Argentijnen, die zes tot vijftien seconden langzamer waren dan de snelste MX2-rijder. In de MXGP oogde het starthek iets voller, maar ook daar waren slechts 16 van de 28 rijders van behoorlijk niveau. Het is dit jaar een terugkerend thema: de lege starthekken, maar Argentinië was wel echt het dieptepunt. Dat is in ieder geval te hopen. Als zelfs gerenommeerde teams als Gebben van Venrooy Racing, waar Calvin Vlaanderen en Arminas Jasikonis voor rijden, besluiten niet af te reizen en ook het Beta fabrieksteam aanvankelijk verstek liet gaan, is het tijd voor de promotor om zich eens achter de oren te krabben.

Bogers, Van de Moosdijk en De Wolf in de lappenmand

Van de vier Nederlanders die wel afreisden naar Argentinië, startten er twee niet in de race en maakte een andere rijder het weekend niet af. Het was in veel opzichten dus een dramatisch GP-weekend. Eerst was daar de crash van Roan van de Moosdijk in de kwalificatierace. De Eindhovenaar kampte al met een pijnlijke schouder en was maar net op tijd terug en lijkt daarbij een flinke blessure te hebben opgelopen. Op zondag kwam hij niet meer in actie. Ook Brian Bogers reed op de racedag niet. De plaatsgenoot van Van de Moosdijk crashte samen met Jed Beaton in de kwalificatierace voor de MXGP, waarbij zijn schouder uit de kom schoot. Tot overmaat van ramp ging Kay de Wolf in de race op zondag hard onderuit en moest ook hij de strijd staken. Zodoende vielen drie Brabantse Husqvarna-rijders uit in Argentinië. Allen lijken voor langere tijd toe te moeten gaan kijken.

Gajser en Vialle winnen

Er vielen wel meerdere primeurs te vermelden. Zo won Pauls Jonass, zelf net terug van een blessure, voor het eerst een kwalificatiemanche in de MXGP. Maxime Renaux noteerde zijn eerste racezege in de eerste manche van de MXGP, maar moest de GP-zege aan Tim Gajser laten, die met het kampioenschap aan het lopen is geslagen. De Sloveen kent dit jaar, mede door de blessures van Romain Febvre en Jeffrey Herlings, nauwelijks weerstand. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Jago Geerts in de MX2, die de GP-zege aan Tom Vialle moest laten maar wel een gelijke score noteerde. De Vlaming is de enige constante rijder in de opstapklasse dit seizoen en finishte tot nu toe iedere manche in de top-vier, en vijf van de zes zelfs in de top-twee.

Licht herstel voor Coldenhoff

De gedecimeerde startvelden en een verbeterde vorm zorgden ervoor de Glenn Coldenhoff zich los wist te rukken uit de achterhoede, waar hij de eerste twee GP's tot zijn eigen frustratie bivakkeerde. In Argentinië was de Brabander de tweede Yamaha-rijder op de zesde plek. "Ik miste de starts compleet, maar ben blij dat ik positief heb kunnen finishen. In de tweede manche kwam ik van achteraan terug tot de zesde plek. Ik heb lekker gereden dit weekend en ik begin me eindelijk weer meer mezelf te voelen, dus daar ben ik erg blij mee!"

De eerstvolgende wedstrijd in het WK motorcross is de MXGP van Portugal op 4 april.