Van de Moosdijk tekent tweejarige deal bij fabrieksteam Husqvarna

Vorige maand werd al bekend dat Roan van de Moosdijk eind 2021 na drie seizoenen afscheid zou nemen van F&H Kawasaki MX2 Racing Team. Met die renstal werd hij onder de hoede van trainer Marc de Reuver kampioen in het Europees kampioenschap MX2. De afgelopen twee seizoenen kwam Van de Moosdijk namens hetzelfde team uit in het WK MX2. In het eerste seizoen won de nu 21-jarige rijder één manche en werd hij zevende in de titelstrijd, afgelopen seizoen zat er door blessureleed niet meer in dan de zeventiende positie.

Bij de bekendmaking van zijn vertrek bij F&H Kawasaki werd echter nog niet duidelijk wie in 2022 zijn nieuwe werkgever zou worden. Inmiddels is die duidelijkheid er dus wel, want maandag werd Van de Moosdijk gepresenteerd als nieuwste aanwinst van Husqvarna. De Eindhovenaar heeft voor twee jaar getekend en wordt in 2022 bij Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing de teamgenoot van landgenoot Kay de Wolf. In de komende periode gaat het tweetal al beginnen aan de tests ter voorbereiding op het nieuwe MX2-seizoen.

“Dit is een heel bijzonder moment in mijn carrière”, zegt Van de Moosdijk over zijn overstap naar de fabrieksformatie van Husqvarna. “Dit seizoen was zwaar, maar dat laat ik achter me. Ik kijk uit naar het samenwerken met het team én dat Kay mijn nieuwe teamgenoot is. Ik heb er een goed gevoel over en ik weet dat het bij de start van het seizoen goed ging. Mijn snelheid en fitheid waren goed genoeg om mee te doen om het podium. Ik heb volgend jaar de beste motor en de beste ondersteuning, dus ik wil deze winter blijven werken en me blijven verbeteren om terug te komen waar ik was. In 2022 geef ik dan alles wat ik heb. Het lijkt erop dat we met het seizoen terugkeren naar normaal en daar kijk ik enorm naar uit. Ik wil iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt bedanken – ik kan niet wachten om op de nieuwe motor te stappen en te beginnen met trainen en testen.”

Teambaas Rasmus Jorgensen van het fabrieksteam van Husqvarna voegt toe: “We zijn erg blij Roan in ons team te hebben en we kunnen niet wachten om hem in te werken en te beginnen aan de voorbereiding op 2022”, zei Jorgensen, die met zijn volledig Nederlandse line-up verwacht hoge ogen te gooien. “Over het algemeen was dit jaar een zeer positief seizoen voor ons team – we willen dat momentum vasthouden tot 2022 en met Roan aan de zijde van Kay geloven we dat we een zeer sterke line-up hebben.”