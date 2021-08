Herlings ontwijkt Prado en klopt Gajser in eerste race Letland

Bij de start kreeg Herlings direct bezoek van merkgenoot Tony Cairoli, maar de twee hielden het netjes. Prado was als beste de eerste bocht uit, nadat Herlings de kopstart pakte. Toen Herlings aan de buitenkant voorbij wilde gaan aan Prado, gooide laatstgenoemde zijn motor voor die van Herlings. De Nederlander kon maar ternauwernood een ongeluk voorkomen en pakte Prado even later alsnog. Tim Gajser zat Herlings op de hielen en profiteerde dankbaar van de deur die Prado wel voor de Honda-rijder openhield.

Achter het leidende trio was Glenn Coldenhoff de 'best of the rest' voor Tony Cairoli en Romain Febvre. De Fransman lijkt dit seizoen in de basis de meeste snelheid te hebben van het drietal, maar maakt nog te veel fouten. Ook dit keer verloor hij de aansluiting op Cairoli om die reden. Halverwege de manche begon Coldenhoff ook in te lopen op Prado.

Het was echter Cairoli die eerst voorbijging aan de Nederlander, net als Febvre. Cairoli zette de aanval in bij Prado, die ook hem weer het leven zuur maakte. Waar de Siciliaan eerst op een nette manier voorbij probeerde te gaan, hield Prado er duidelijk een andere methode op na. Het dwong de negenvoudig wereldkampioen om zijn motor dwars te zetten en Prado een beetje af te snijden. Na voorbij te zijn gegaan aan zijn Spaanse teammaat maakte Cairoli een handgebaar, wat weinig vriendelijkheid uitstraalde.

Herlings reed overtuigend naar de zege en finishte ruim voor Gajser, nadat zijn team hem maande om rustiger aan te doen. Cairoli werd derde voor Prado en Febvre. Coldenhoff kon het tempo van de mannen voor hem niet volgen en zag ook Pauls Jonass voorbij komen. Zo eindigde hij op de zevende plaats. Alessandro Lupino, Jeremy Seewer en Brian Bogers maakten de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen startte sterk, maar viel uit.

"Het is heel erg zwaar", zei Herlings na afloop van de eerste race. "Fysiek ben ik okee, maar dit vasthouden zal nog lastig worden in de tweede manche. Het zal vooral belangrijk zijn om dan ook weer goed te starten. Hopelijk gaat het dan net zo."

Uitslag MXGP van Letland Race 1:

Renaux verstevigt greep op WK-leiding

Maxime Renaux heeft op indrukwekkende wijze zijn leidende positie in het WK MX2 verstevigd. De Franse Yamaha-rijder wist kopstarter en naaste belager Mattia Gaudagnini af te troeven en zag Ruben Fernandez, nummer drie in de stand, uitvallen door een crash. Kay de Wolf had een matige start, maar wist zich knap terug te vechten en werd negende.