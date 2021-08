Strijdlustige Herlings mist GP-zege door val in slotronde

Aan het einde van de MX2-manche begon het flink te regenen in Letland, waardoor er een compleet andere baan lag voor de MXGP-rijders ten opzichte van de eerste race. Dat zorgde ook voor een ander beeld bij de start, waar veel rijders voor roll-offs kozen in plaats van tear-offs.

De kopstart was voor Romain Febvre, voor Jorge Prado en Jeffrey Herlings. De Fransman ging er gelijk van tussen. Calvin Vlaanderen startte als vierde, maar zag al snel Tony Cairoli en Tim Gajser voorbij komen. De Siciliaan ging echter vroeg onderuit, waardoor Gajser achter Herlings terecht kwam. Een ronde later ging ook Febvre onderuit, waardoor hij vlak voor Glenn Coldenhoff terugviel naar de vierde plek. Diezelfde Coldenhoff reed op de vijfde plaats toen hij plots van de timing verdween.

Herlings bleef Gajser gemakkelijk voor, maar zette ook niet aan om Prado aan te vallen. Ook Febvre kon daarachter niet gemakkelijk aansluiten, terwijl Vlaanderen op een knappe zesde plek bleef rijden voor Brian Bogers die Jeremy Seewer knap achter zich hield.

Herlings zet aan voor dubbele zege

Met een kleine tien minuten te gaan begon Herlings aan te zetten. In ronde 12 reed hij in een keer twee seconden dicht en zette hij vol de druk erop bij de Spanjaard. Natuurlijk gold wel de aloude wet: erheen is één, er voorbij is twee. Na de aanvaringen in de eerste manche was de Nederlander gewaarschuwd voor de agressie van de Spanjaard.

Achter de kemphanen verloor Gajser veel tijd en ook hij kreeg bezoek. Febvre reed plots op het achterwiel van de wereldkampioen. De Honda-rijder had echter het geluk aan zijn zijde, want op het moment dat de Fransman leek te gaan aanvallen, begon zijn motor te roken.

Prado vond een tweede adem en wist Herlings daarmee nipt op afstand te houden. In de slotronde ging Herlings ook nog eens plots onderuit, waarmee hij terugviel naar de vierde plek en ook nog eens zijn GP-zege verloor. Na de crash had hij moeite om door te blijven rijden. Gajser pakte de GP-zege met één puntje voorsprong op Prado en Herlings, die wel naar het podium ging.

Achter het leidende kwartet, Febvre werd derde voor Herlings, werd Bogers knap vijfde voor Cairoli, Seewer, Thomas Kjer Olsen, Alessandro Lupino en Ben Watson. Calvin Vlaanderen verloor zijn sterke vijfde plek door een fout in de slotfase en zou elfde worden.

Renaux pakt volle buit in MX2

In de MX2 was de tweede race bijna een kopie van de eerste: Mattia Guadagnini pakte de kopstart voor Maxime Renaux. De Fransman wist echter de Italiaan te verschalken en pakte zo de volle buit in Letland. Ook Jago Geerst ging nog voorbij aan Gaudagnini, waardoor de tweede plek naar de Vlaming ging in plaats van de Italiaan, zowel in race 2 als in de daguitslag.

Maxime Renaux, Monster Energy Yamaha MX2 Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Kay de Wolf had een betere start dan in de eerste manche en reed lang op de zesde plek. In de slotronde maakte hij echter een foutje en kwam buiten de baan terecht. Zodoende konden René Hofer en Thibault Benistant hem voorbij.