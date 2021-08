Herlings met vroege snelle ronde naar pole in Letland

Herlings noteerde al vroeg in de sessie een hele snelle tijd en reed vervolgens naar binnen. Geen enkele toprijder kwam binnen een seconde van de tijd van de Brabander tot halverwege de sessie.

Na een kwartiertje binnen te hebben gestaan, en zijn tijd niet aangevallen te zien worden, kwam Herlings weer naar buiten. Tim Gajser stond tweede voor Jorge Prado, Romain Febvre, Glenn Coldenhoff en Brian Bogers. Voor Herlings bleken de slotrondes van de sessie niets meer of minder dan een laatste check om te zien hoe de baan zich hield. Er is in de nacht van zaterdag op zondag best veel regen gevallen en dat kan altijd grote gevolgen hebben voor de baan. In dit geval bleef een echt zware baan uit.

De enige topper die in de slotfase nog echt wist te verbeteren was Tony Cairoli, die de vierde tijd reed en daarmee Febvre, Coldenhoff en Bogers voorbij ging. Pauls Jonass werd achtste voor Calvin Vlaanderen, die het totaal aantal Nederlanders in de top-tien op vier bracht. Jeremy Seewer sloot de rij voor de top-tien.

Voor Herlings is het zijn tweede wedstrijd én tweede pole sinds hij terugkeerde van een schouderbladbreuk, die nog altijd niet is genezen. Voor de viervoudig wereldkampioen is de wedstrijd in Letland een laatste hobbel voor hij pauze kan nemen om echt te herstellen. Na een podiumplek in Lommel lijkt hij ook in Letland goed mee te kunnen.

'Ik voel me eigenlijk best goed, comfortabel', reageerde Herlings na afloop. Ook is hij blij om juist in Letland de pole te pakken, overigens zijn vierde van het seizoen. 'Het is goed om hier de eerste plek te hebben. Dat geeft best een voordeel gezien de 180 graden bocht bij de start. Ik kijk uit naar de wedstrijden!'

Uitslag MXGP van Letland Kwalificatie:

Beaton naar pole in MX2, De Wolf negende

In de MX2-klasse ging de pole naar de Australiër Jed Beaton. De Husqvarna-rijder nam het stokje over van zijn jonge teamgenoot Kay de Wolf, die in Lommel nog pole pakte. In Letland eindigde de crosser uit Eersel op de negende plaats in de kwalificatie. De enige overgebleven Nederlander in het WK MX2 had niet dezelfde snelheid in het Letse zand als een week eerder in België.

Rode plaathouder Maxime Renaux eindigde als tweede voor landgenoot Thibault Benistant en Isak Gifting. Mikkel Haarup was op de vijfde plaats de snelste Kawasaki-rijder en eindigde nog voor Mattia Gaudagnini, Ruben Fernandez en Jago Geerts. Achter Kay de Wolf maakte Simon Längenfelder de top-tien compleet.