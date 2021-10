Kous af voor Herlings: "Prado heeft direct excuses aangeboden"

In de eerste race van de MXGP van Duitsland ging het er stevig aan toe tussen de merkgenoten. Prado leidde en ging af op de finish terwijl Herlings zijn motor nog half naast die van zijn de Spanjaard kreeg. Terwijl het duo op de finish afstevende maakte Prado een stuurbeweging naar rechts, waar Herlings zat. De Nederlander kon in de lucht zijn jongere rivaal niet ontwijken. Beide rijders crashten, na de finish, waarbij Prado een stevige vleeswond opliep.

In Frankrijk bleek dat de Spanjaard nog altijd niet de oude was. De operatie en de verwondingen hebben nog veel effect op zijn rijden, waardoor hij er in de tijdtraining niet aan te pas kwam. Zijn ultieme wapen, de start, kon hij hierdoor niet optimaal gebruiken. Het resulteerde in een veertiende plaats (16-12) in Frankrijk. Prado staat inmiddels meer dan een GP-lengte achter op de WK-leider en lijkt vooralsnog kansloos voor de titel.

Herlings zelf reageerde direct na het incident al genuanceerd en begripvol op de actie van Prado, hoe groot die op de sociale netwerken ook is gemaakt. Herlings reactie was simpel: iedereen overkomt het wel eens en de manier waarop was onhandig, maar het kan gebeuren.

Een week na het incident reageerde The Bullet, voor de laatste keer, op de situatie. Gevraagd naar of Prado zijn excuses aan hem aan heeft geboden, was hij duidelijk. "Eigenlijk direct na de tweede manche al", zo bevestigde hij aan Motorsport.com Nederland. "Ik kreeg een spraakbericht van hem op WhatsApp, en dan is het goed ook: het is gebeurd, ik kwam er gelukkig zonder kleerscheuren overheen."

De pijnlijke knie die Herlings opliep in Duitsland zorgde nog wel voor wat ongemak, maar was zo goed als hersteld. "Het was een botkneuzing, dus dat deed even pijn, maar is nu prima. Ik heb er een 'old school' een spons overheen geplakt."

Prado: "Had niet verwacht dat Herlings volgas zou gaan"

Jorge Prado zelf reageerde ook voor het eerst op het incident voor de camera's van de MXGP. "Ik wist dat ik de moto ging winnen en ging helemaal naar links. Ik neem die lijn nooit, maar nu dan wel. Die lijn liep naar rechts, waar ik ook uit moest komen bij de landing." Door het spoor naar rechts te volgen kwam Prado in de rijrichting van Herlings terecht en raakten de twee elkaar. "Ik had niet verwacht dat Jeffrey door zou rijden tot het einde", zei de Spanjaard daarover. "Dat had geen enkele zin. Hij ging me nooit inhalen op die manier. Ik verwachtte hem ook niet en heb hem niet gehoord of gezien maar toen ik omkeek, wist ik dat het mis zou gaan. Het was jammer dat ik die lijn pakte. Een erg vervelende situatie, maar die had ook veel erger af kunnen lopen!"