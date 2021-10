Herlings gaf bijna cadeautje weg: "Moest Febvre terugpakken!"

Jeffrey Herlings was twee keer in de strijd met Romain Febvre om de manchezege. In de eerste manche moest hij die aan de Fransman laten, die voor eigen publiek simpelweg beter was. Halverwege de manche plaatste Febvre een inhaalpoging bij de KTM-coureur, waar hij nog wel zijn bedenkingen bij had. "We hebben daar beelden van waarop te zien is dat hij aan de binnenkant van de gele paaltjes sprong", vertelde Herlings in gesprek met Motorsport.com Nederland. "Normaal moet je dan de plek teruggeven." Tussen de manches door werden teamleden van KTM gesignaleerd bij de wedstrijdleiding, maar officieel is er niets over gecommuniceerd, ook Herlings heeft zich daar niet mee beziggehouden. "Daar krijg ik niks van mee. Ik weet ook niet of er iets aan is gedaan, ik denk het niet."

Na de inhaalactie van de Fransman kreeg Herlings te maken met harde armen en herstelde hij net niet op tijd. "Ik wilde wel winnen, maar kreeg last van armpump. De baan was zo hard en er lagen heel veel off-camber bochten in, daardoor pompten mijn armen op. Ik voelde me gewoon niet goed op de motor en kon niet bij Romain komen. Aan het einde wel, maar er voorbij is natuurlijk een ander verhaal", Herlings eindigde uiteindelijk binnen een seconde van zijn rivaal.

Beide rijders gingen over WK-leider Tim Gajser heen in de tussenstand en zouden daar in de tweede manche nog een schepje bovenop doen. De races van de Sloveen toonden aan dat je zonder goede start verloren was in Lacapelle-Marival.

Ook in de tweede manche greep Herlings al vroeg de leiding, maar verloor die door een valpartij die buiten het zicht van de camera's plaatsvond en ook op de baan lastig te zien was. "Ik reed de bocht in en eigenlijk ging ik te hard. Het was helemaal mijn eigen fout. Toen schoof mijn voorkant weg en viel ik." Het leek er lang op dat Febvre zou profiteren van één van de bekende cadeautjes die Herlings dit seizoen al uitdeelde, maar die kon toch herstellen. "In Letland gebeurde dat natuurlijk ook, maar deze wilde ik wel even terugpakken", vertelde de Brabander met een grote lach op zijn gezicht.

Door de zege liep Herlings verder uit in de WK-stand, al is zijn voorsprong nog altijd relatief klein. Zes punten koestert hij op Febvre en tien op Gajser, met nog zes GP's te gaan.