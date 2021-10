Analyse: Herlings moet titel veiligstellen in ‘hol van de leeuw’

Het had weinig gescheeld of Febvre was op gelijke hoogte gekomen met Herlings in de WK-stand. Een inhaalactie in de slotfase maakte echter niet alleen dat Herlings de GP won, maar ook Febvre achter zich hield in de tussenstand van het WK. De Fransman lijkt beter dan ooit in zijn vel te zitten, al heeft Herlings ook een logische verklaring voor het feit dat de Kawasaki-rijder plots boven komt drijven.

“Hij is de enige die dit jaar nog geen nulscores heeft gehad, geen echt grote fouten heeft gemaakt en wedstrijden mis heeft gelopen”, legt Herlings uit in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb zelf drie nulscores, Prado is nu geblesseerd en heeft in Duitsland natuurlijk een manche gemist en Gajser had zijn sleutelbeen. Tony Cairoli is er ook tussenuit gevallen. Nu zijn we nog met zijn drieën. Ik denk dat dat de hoofdreden is dat hij erbij zit, naast natuurlijk het feit dat hij heel goed rijdt dit jaar.”

Prado en Gajser krijgen nog 'thuiswedstrijden'

Een zege in het ‘hol van de leeuw’ is altijd lekker, al heeft Herlings vaker met dat bijltje gehakt. “Er zijn er natuurlijk dit seizoen ook wel meer. We hebben een goede Spanjaard, de Fransen en Gajser die in Arco dicht bij huis is.”

De top-vier in de tussenstand van het WK bestaat, naast Herlings en Febvre, uit Tim Gajser en Jorge Prado. De top-drie staat binnen tien punten en dus is er voor die rijders nog van alles mogelijk. Prado ligt iets verder achter. Nu hebben Herlings en Febvre hun thuiswedstrijden al gehad, maar die van Prado en Gajser komen er nu juist aan. Komende week is MXGP van Spanje, de thuiswedstrijd van Prado dus, met een heuse Jorge Prado tribune. Na de strubbelingen van afgelopen weken met de crash met Herlings als absolute apotheose, zal hij op revanche zinnen in eigen huis. Herlings zelf reed nog niet op de Spaanse baan in Arroyomolinos, die sinds afgelopen seizoen op de kalender staat.

Na de wedstrijd in Spanje volgt een zwaar drieluik in Arco di Trento. Dat is weliswaar Noord-Italië, maar zeer dicht bij de Sloveense grens, het thuisland van regerend wereldkampioen Gajser. Afgelopen seizoen wist hij daar de wereldtitel te pakken en ook dit seizoen zal hij daar zijn slag willen slaan, nu hij in de achtervolging moet op Herlings. De baan ligt Gajser ook nog eens heel goed. De laatste keer dat Herlings in Trentino reed, won hij oppermachtig. Dat was in het kampioensjaar 2018.

Als slotstuk volgt een dubbele race in Mantova, wederom Noord-Italië. Dit geldt misschien nog het meeste als neutraal terrein, al zullen de Sloveense fans ook hier goed vertegenwoordigd zijn. Bovendien is het ook het laatste hoofdstuk van de GP-carrière van Cairoli, die weliswaar op achterstand staat in het WK, maar nog één keer zal willen vlammen, een ruime maand na zijn triomf op hetzelfde circuit tijdens de Motocross of Nations. Herlings heeft wel één mentaal voordeel: hij was ongenaakbaar in zijn klasse tijdens de Nations in Mantova.

Kortom, er zijn geen echte zandwedstrijden meer en ook geen thuiswedstrijden voor Herlings. Maar eerlijk is eerlijk: de Nederlander kan overal winnen als hij in zijn beste vorm steekt. Bovendien liggen zijn minste banen, zoals die in Rusland en Duitsland, ook al achter hem en ook daar stond hij ‘gewoon’ op het podium. Bovendien is rijden in eigen huis niet altijd een voordeel. Daarvoor hoeft alleen maar te worden gekeken naar de race van Herlings in Oss dit jaar tijdens de MXGP van Nederland.