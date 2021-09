Herlings naar GP-zege in Turkije, Gajser wint tweede manche

Prado pakte net als in de eerste manche de kopstart voor Romain Febvre. Dit keer was het echter Gajser die er ook goed bij zat vanaf het begin. Herlings had een mindere start en lag op de negende plaats na de eerste ronde. Waar Gajser al snel op de tweede plek lag, zat Herlings lang vast achter Glenn Coldenhoff en vervolgens Tony Cairoli. Nadat Pauls Jonass vanaf de vierde plek wegviel, schoof Herlings door naar P5. Voor de GP-zege moest The Bullet er echter voor zorgen dat hij in de buurt kwam van Prado, die in de eerste manche tweede werd.

De Spanjaard had vooraan zijn handen vol aan Gajser, die veel meer snelheid had dan in de eerste manche. Prado, daarentegen, kon zijn tempo net als in de eerste manche niet volhouden. Febvre, Cairoli en Herlings liepen hard in op de Spanjaard. Voor de Nederlander was inmiddels een plekje achter Prado voldoende om de GP te winnen, daar de Spanjaard niet meer op de eerste plek reed. Cairoli en Herlings maakten allebei korte metten met Febvre, alvorens de jacht in te zetten op de Spanjaard.

Cairoli was de eerste rijder die de aanval inzette bij zijn teamgenoot en zoals de crossvolger al weken aan voelt komen, voltrok zich het gevecht ook. Tot twee keer toe was er contact tussen de rijders en uiteindelijk resulteerde dit in een valpartij van Cairoli, die over een hooibaal struikelde. Herlings erfde de derde plek en mocht op zijn beurt een poging wagen bij Prado. Opnieuw wist Herlings Prado met speels gemak voorbij te schieten in de laatste ronde. Zodoende, ging hij naar de tweede plek en de virtuele leiding van de wedstrijd, die hij overigens ook één plekje achter Prado al in handen had.

Herlings won zo de GP en eindigde in de uitslag voor Prado en Gajser. Cairoli viel in de tweede manche ook terug tot achter de Febvre na zijn val en moest met een vijfde plaats genoegen nemen. Alessandro Lupino werd zesde voor Jeremy Seewer en Calvin Vlaanderen, die een uitstekende race reed. Kevin Strijbos en Brent Van Doninck voegden zich ook bij de beste tien, vlak voor Glenn Coldenhoff en Tony Cairoli.

Door zijn zege loopt Herlings zeven punten in op Gajser. Inmiddels bedraagt zijn achterstand nog maar 36 punten. De volgende GP is komende woensdag op dezelfde baan.

Vialle wint MX2 ondanks val

In de MX2 ging de zege in de tweede manche naar Maxime Renaux. De WK-leider revancheerde zich van de eerste manche, waarin hij vijfde werd. De dagzege moest hij wel aan Tom Vialle laten, die ondanks een val tweede werd in de tweede manche. Renaux mocht als tweede naar het podium voor Jed Beaton. Kay de Wolf werd achtste in de tweede manche en eindigde daarmee en plekje lager dan in de eerste manche.