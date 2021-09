Herlings bekeken naar zege: "Prado en Cairoli namen risico"

Herlings was namelijk in beide manches voortdurend in de buurt te vinden van Jorge Prado, zijn Spaanse merkgenoot die de laatste GP's op oorlogspad lijkt. De 20-jarige KTM-rijder heeft het niet naar zijn zin bij de Oostenrijkse fabrikant. Of het direct verband houdt weet hij alleen zelf, maar hij heeft het de laatste tijd ook regelmatig aan de stok met zijn collega's, iets wat bij Herlings en Tony Cairoli al tot ergernis leidde.

In Turkije pakte de Spanjaard twee keer de kopstart en zowel Herlings al Cairoli moesten van buiten de top-vijf terug zien te komen. Met name Cairoli had hier moeite mee. In de tweede manche raakten de twee elkaar en uiteindelijk ging Cairoli over een hooibaal tegen de vlakte, overigens een eigen inschattingsfout, maar niet voordat Prado hem het leven behoorlijk zuur had gemaakt.

Herlings had het slimmer bekeken. Na aanvaringen tijdens de vorige GP in Letland en de strijd die voor zijn neus ontbrandde, leek hij te zijn gewaarschuwd. Tot twee keer toe zorgde hij ervoor dat hij Prado met heel veel snelheidsverschil kon passeren, waardoor het onmogelijk was voor de Spanjaard om hem af te stoppen. Overigens was Herlings in dat opzicht sowieso een klasse apart in Turkije, waar nauwelijks ingehaald werd.

Achteraf gaf Herlings aan de races bewust zo te hebben opgebouwd. "Ik moest een hoop mensen inhalen en hard werken voor de zege. De concurrentie was ook gewoon heel sterk hier", zo gaf hij na afloop aan. "Tony en Jorge namen best veel risico met elkaar. Vervolgens kon ik de scherven oprapen en pakte ik de tweede plek in de moto." Tim Gajser was op dat moment al te ver gevlogen. Herlings reed Prado pas in de laatste ronde voorbij en de Sloveen was na zijn zesde plek in de eerste manche ook geen bedreiging meer voor de GP-zege. Herlings pakte zeven punten terug op de WK-leider. Een uitstekende dag dus.

De starts zijn voor The Bullet nog wel een doorn in het oog, daar hij niet goed weg kwam. De motoren hebben het in Turkije sowieso behoorlijk zwaar op 1100 meter hoogte en dat zorgt voor kleine verschillen tussen rijders. Waar veel crossers in de eerste versnelling starten, doet Herlings dat, zoals op iedere andere baan, in de tweede. Wellicht dat dat de sleutel is. Aan de KTM ligt het in ieder geval niet. "Onze starts moeten wel beter, maar dat is iets dat ik zelf zal moeten doen. Jorge pakt twee keer kopstart, dus aan de KTM ligt het niet."