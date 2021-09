Herlings vernedert Prado met waanzinnige 'dummy-move'

Prado pakte de kopstart voor Glenn Coldenhoff en Romain Febvre. Herlings moest van wat verder komen, net als WK-leider Tim Gajser. The Bullet wist echter zijn bijnaam eer aan te doen en beter naar voren te komen dan zijn Sloveense concurrent en verschalkte na vijf minuten Coldenhoff voor de derde plaats. Aanvankelijk leek de Honda-rijder mee te kunnen, maar hij verloor juist plekjes aan Pauls Jonass en Tony Cairoli. Ook Coldenhoff verloor tempo naarmate de wedstrijd vorderde.

Herlings versnelde juist. Vooraan waren Prado en Febvre verwikkeld in een stevig gevecht om de leiding, wat The Bullet de kans gaf om zijn achterstand van zes seconden stukje bij beetje in te lopen. Met zo'n tien minuten te gaan vonden Herlings en Jonass de aansluiting bij de twee koplopers.

Nadat Herlings het achterwiel van de Kawasaki-rijder vond, maakte hij al snel korte metten met de Fransman. Vervolgens had Herlings alleen Prado nog voor zich, terwijl Febvre ook bezoek kreeg van Jonass, die nog iets sneller was dan Herlings, maar niet voldoende om de Nederlander onder druk te zetten.

Prado en Herlings krijgen het aan de stok

Herlings was bijna twee seconden sneller dan Prado en zette zijn motor al gauw naast die van de Spanjaard. Zoals al eerder dit seizoen gebeurde, liet Prado zich niet bepaald het kaas van het brood eten. De jonge merkgenoot van Herlings reed de viervoudig wereldkampioen bijna van de baan en dus was The Bullet opnieuw gewaarschuwd. Met nog drie ronden te gaan ging Herlings definitief voorbij aan Prado. Met een waanzinnige dummy legde hij de Spanjaard in de luren. Herlings veinsde de buitenbocht te pakken, waarna Prado deze verdedigde, juist op dat moment dook Herlings naar binnen en was Prado gezien.

Door zijn zege liep Herlings flink punten in op Gajser, die zesde werd. Daarnaast liep hij natuurlijk ook in op Prado en Febvre, die tweede en vierde werden, Jonass eindigde tussen het duo in. Febvre gooide de derde plek in de slotfase weg door te vallen, wat de Fransman bijna iedere manche wel een keer overkomt. Cairoli eindigde als vijfde voor de regerend wereldkampioen. Coldenhoff verloor in de slotfase een plekje aan teamgenoot Jeremy Seewer en werd achtste. Henry Jacobi en Brian Bogers eindigden ook nog in de top-tien. Calvin Vlaanderen kende na een crash in de eerste ronde een lastige race en werd achttiende.

Vialle domineert MX2, De Wolf zesde

René Hofer greep voor teamgenoot Tom Vialle de kopstart, het duo bleef Husqvarna-rijders Jed Beaton en Kay de Wolf voor. De Nederlander had het in de openingfase behoorlijk aan de stok met Mattia Gaudagnini, maar kon op de harde Turkse baan nog niet de snelheid laten zien die hij in het zand wel heeft. Toch reed hij met de beste rijders mee en zou hij als zevende eindigen na een spectaculair gevecht met Ruben Fernandez.

Vooraan liet Hofer zich aftroeven door Vialle en ook Beaton drong aan bij de Oostenrijker, maar verspeelde daarbij een beetje zijn krachten. Hierdoor was het Guadagnini die kon aansluiten. De Italiaan rekende af met de teamgenoot van De Wolf. Uiteindelijk zou een KTM 1-2-3 echter uitblijven door het terugvallen van Hofer, die achtereenvolgens Gaudagnini, Beaton en Renaux voorbij moest laten gaan. Achter Hofer werd Fernadez zesde, voor De Wolf. Thibault Benistant, Jago Geerts en Mathys Boisramé completeerden de top-tien.