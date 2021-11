Herlings over crash: "Ik vloog zowat naar de maan"

Herlings reed rustig op de tweede plek in de tweede manche toen het voor het eerst misging: zijn achterwiel sprong weg en het was geen houden meer aan. "Ik dacht eigenlijk vlak daarvoor dat dit mijn race ging worden, maar toen ging ik over de finish en sprong mijn achterwiel weg. Ik werd gelanceerd en lag op de grond. Het was mijn eigen fout."

De Nederlander had vervolgens moeite de motor op te pakken en moest een groepje voorbij laten. "De motor was ook een beetje gebogen en ik had een paar rondjes nodig om daaraan te wennen. Maar mijn ritme kwam terug en ik kon weer aansluiten bij Romain Febvre." Toen ging het echter weer mis. "Mijn hand kwam los op dezelfde sprong, waardoor ik mijn gas met mijn andere hand helemaal opendraaide en het voelde alsof ik richting de maan ging, zo hard ging ik over die sprong! Dat was een hele zware crash!"

VIDEO: Bekijk de crashes van Herlings tijdens de MXGP van Garda

Volgens de Brabander zelf, mag hij in zijn handjes knijpen dat hij überhaupt verder kon en niet voor de eerste keer. "Ik heb heel veel pech gehad dit jaar met van alles en nog wat, maar qua eigen crashes mag ik echt niet klagen met wat ik allemaal uitgespookt heb. Ik kom er tot nu toe goed mee weg. Ieder ander seizoen had ik met deze crash in het ziekenhuis beland!"

Herlings kon verder, maar zijn KTM werd er niet beter op. "De motor was er nog zwaarder aan toe. Zelfs als je er nu [in de werkplaats] naar kijkt, zie je dat het stuur op half twaalf staat. Ik wist toen dat ik iets heel bijzonders nodig had vandaag om boven te komen drijven."

Uiteindelijk slaagde Herlings daarin. Hij reed van P10 terug naar P4 en staat slechts drie punten achter in de titelstrijd. "Ik heb het mezelf hier niet makkelijk gemaakt, maar alles is nog mogelijk!"