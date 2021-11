Krachtenveld in MXGP-strijd: Teamorders, beuken en grote belangen

De mentale druk van een titelstrijd zonder weerga

Motorcrossfans kunnen hun nagels kapotbijten, als ze die nog hebben. Nog nooit zat de top van het WK zo dicht bij elkaar. Het is voor de fans een unieke situatie die zeer zeldzaam is, maar ook rijders en teams staan op deze manier voor een niet eerder vertoond scenario. Geen van de kemphanen die nu om de titel strijden hebben ooit tot de laatste wedstrijd moeten wachten om het kampioenschap binnen te slepen, noch hebben ze ooit een dergelijke spannende titelstrijd in de slotfase verloren. Met andere woorden: de mentale druk voor Romain Febvre, Tim Gajser en Jeffrey Herlings zal voor een groot deel nieuw zijn. We gaan voor het eerst zien hoe zij met die druk om kunnen gaan. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat het duel niet geschuwd wordt en er zelfs over en weer beschuldigingen kwamen. Duidelijk is dat alle drie de rijders alles zullen doen voor de titel. De stress die komt kijken bij een dergelijke strijd is bij de teams en de betrokkenen ook terug te zien. Kijk alleen al naar de manier waarop Gajser en Honda zich na de GP's in Trentino druk maakten over de 'smerige acties' van Herlings en het teamspel van KTM.

Teamorders

Om daar maar gelijk op voort te borduren: de keuze van Honda om Ruben Fernandez in te schrijven is overduidelijk een poging om een front te vormen. Kawasaki lijfde eerder al, en om andere redenen, Mathys Boisramé in. Zo hebben beide fabrikanten nu een extra rijder. Mogelijk kunnen die worden ingezet om wat psychologische spelletjes te spelen, bijvoorbeeld door naast Herlings te gaan staan bij de start. Tijdens de races lijken Boisramé en Fernandez, met alle respect, geen bedreiging te vormen voor Herlings, die met Tony Cairoli en Jorge Prado natuurlijk wel sterke rijders aan zijn zijde heeft die zijn concurrentie het leven zuur kunnen maken.

De reeks van KTM

Waar de breedte van het KTM-team misschien in het voordeel is van Herlings, zal de druk op de Oostenrijker ongelofelijk hoog zijn om de wereldtitel te pakken. Door de MX2-titel van Yamaha-rijder Maxime Renaux is die druk andermaal verhoogd. Als Herlings de titel niet pakt, zou het voor het eerst sinds 2016 zijn dat de Oostenrijkers naast beide WK-titels grijpen.

Het (vergeten) afscheid van een legende

Waar Tony Cairoli in Trentino nog alles deed om zijn merkgenoot Herlings te helpen, is het de vraag of de Siciliaan dat in de laatste twee GP's nog eens zal doen. Door het spektakel in de titelstrijd zou je bijna vergeten dat de negenvoudig wereldkampioen na dit seizoen afzwaait. Het zijn de laatste twee wedstrijden in de carrière van de Italiaan voor eigen publiek. Natuurlijk zou het een schitterend laatste gebaar zijn richting KTM om zijn werkgever aan de WK-titel te helpen, maar aan de andere kant kun je niet met goed fatsoen aan een legende als Cairoli vragen om even aan de kant te gaan. Mogelijk gaat dat ook nog een belangrijke rol spelen.

De honger naar een titel

Er is een Jeffrey Herlings voor en een Jeffrey Herlings na de voetblessure van 2019, zoveel is duidelijk. Bijna alles wat er sinds die dag in januari 2019 is misgegaan is terug te leiden naar die blessure. Drie jaar heeft Herlings moeten wachten voor een nieuwe kans en die zal hij niet willen laten lopen. Wordt het de vijfde van Herlings of de vijfde van Gajser? Beide rijders kunnen zich bij een select rijtje voegen met een nieuwe titel. Voorlopig zullen ze echter Romain Febvre nog af moeten troeven, die al zes jaar op zijn tweede WK-titel wacht.

Tijdschema MXGP van Lombardije en MXGP van Mantova

Zondag 7 november vindt de MXGP van Lombardije plaats, woensdag 10 november de beslissende MXGP van Mantova. Het tijdschema is in beide gevallen als volgt:

Tijd Sessie Duur 09:15 Vrije training + kwalificatie 20 + 25 minuten 12:15 Race 1 30 minuten + 2 ronden 15:10 Race 2 30 minuten + 2 ronden