Exclusief interview: WK-leider Febvre in 'de vorm van zijn leven'

Na zijn verrassende wereldtitel in 2015 als rookie in de MXGP-klasse en een sterke eerste helft van het seizoen 2016, verdween Romain Febvre met een blessure lange tijd uit beeld. Natuurlijk waren er hier en daar wel nog GP-zeges, maar een serieuze kandidaat voor de wereldtitel was hij lange tijd niet meer. Eind 2019 besloot hij het roer om te gooien: hij zei Yamaha vaarwel en begon aan een nieuw avontuur bij Kawasaki. Sindsdien heeft hij de weg omhoog gevonden. Een nieuw hoofdstuk, een nieuwe motor en een nieuw nummer: 3. Terwijl iedereen zijn ogen heeft gericht op Jeffrey Herlings en Tim Gajser dit seizoen, zou Febvre zomaar de lachende derde kunnen worden. Aan Motorsport.com vertelt Febvre hoe zijn carrière weer op het rechte pad kwam.

Om te beginnen: het moet een fantastisch gevoel zijn om weer voor de titel te rijden!

"Het is zeker mooi om weer voor de titel te vechten en ik denk dat ik nu in de vorm van mijn leven ben. Ik voel me goed op de motor, ik ben fit, heb geen blessures, kan voor de titel vechten en iedere week voor de GP-zege gaan. Dat wil uiteindelijk iedere crosser!"

Kun je een beetje uitleggen hoe je de laatste twee jaar, bij Kawasaki, zulke grote stappen hebt kunnen zetten?

"Vorig jaar was mijn eerste jaar bij het team en was ik niet zo fit aan het begin van het seizoen vanwege mijn blessure in 2019. We konden in de winter nauwelijks testen. In dat opzicht was de pauze vanwege corona voor mij een beetje in het voordeel. Ik kon steeds vaker rijden en daarna begonnen de resultaten ook te komen. Ik denk dat we het seizoen goed zijn geëindigd. Dat was heel goed voor mijn zelfvertrouwen voor dit seizoen, maar daaruit bleek ook dat de motor de goede kant op ging."

"Afgelopen winter was gewoon goed. Ik had geen pijntjes of wat dan ook, dus mijn fysieke conditie werd steeds beter. We werkten ook aan een paar dingen aan de motor en dit seizoen ben ik misschien niet altijd constant in beide manches, maar overall zit ik er altijd goed bij. Ik denk dat mijn slechtste overall vijfde of zesde is. Ik ben er al altijd. Dat is goed voor het kampioenschap!"

Hiervoor reed je vijf jaar lang voor Yamaha, maar ik herinner me dat je je eigenlijk direct goed voelde op de Kawasaki.

"Na 2016 heb ik heel veel tijd gemist op de motor en kregen we de zaken ook gewoon niet voor elkaar daar. Ook ging de organisatie er anders uitzien, wat eigenlijk de voornaamste reden was voor mij om verder te kijken. Toen ik de Kawasaki uitprobeerde was voor mij direct duidelijk: deze motor past veel beter bij mij. Het chassis is erg smal, waardoor ik veel kan spelen met de motor tussen mijn benen en daarnaast ben ik heel blij met de manier waarop de motor vermogen overbrengt. Dat was zo op de standaard motor en dan wordt het op de fabrieksmotor alleen maar beter!"

Wat zijn de grootste verschillen tussen de Romain van 2015, die wereldkampioen werd, en die van vandaag?

"Er is zoveel veranderd! Want toen ik in 2015 in de klasse binnenkwam was ik nog een rookie. Ik was allang blij dat ik een fabrieksmachine had en niemand verwachtte iets van me. Ze gaven me de motor op het laatste moment. Daarop wilde ik me bewijzen voor een mooie toekomst. Maar toen ging alles in één keer heel snel. Niemand in het team verwachtte iets van mij en dan geven die resultaten je natuurlijk veel vertrouwen. Maar ik moet wel zeggen dat er dat seizoen veel rijders geblesseerd waren. Het kampioenschap was toen niet op het niveau van wat het nu is. Dit jaar hebben we ongeveer dezelfde snelheid en zijn we er ieder weekend alle drie bij."

Je bent in het begin van het seizoen een beetje onder de radar gebleven. Door wat kleine foutjes stond je nog niet eerder bovenaan. De laatste tijd zien we je die foutjes echter niet meer maken, wat maakt nu het verschil?

"In het begin was ik er qua snelheid inderdaad wel en had ik meer races en GP’s kunnen winnen. Ik had ieder weekend wel een crash en meestal in de race. Daar heb ik veel punten mee verloren. Iedere keer was het iets anders waardoor ik crashte. Soms omdat ik pushte, soms als ik in mijn eentje reed en niet onder druk stond. Daardoor is het lastig om te bepalen waar het nou precies aan lag: of het nu mijn eigen fout was, of een beetje pech. Eigenlijk heb ik daar niets aan veranderd en me meer gefocust op het racen. Ik dacht over bepaalde dingen misschien te veel na en misschien focuste ik niet genoeg op wat ik aan het doen was en dat ik daardoor crashte. Dan gaat het gewoon heel snel. Als je niet uit kan leggen waarom je crashte, dan was je misschien niet gefocust. Dus dat probeer ik te verbeteren: mijn snelheid is er zeker. Dit jaar voel ik dat ik de snelheid heb om te winnen."

Wanneer had je dat gevoel eigenlijk voor het eerst: dat je weer mee kon doen om de titel?

"Wel al vrij vroeg, maar nog niet in Rusland, want de eerste ronde zegt nog niet zoveel. Vanaf de tweede of derde GP wist ik dat ik er was en dat dit het moment was. We waren qua snelheid in de buurt dus ik denk dat we toen het gevoel kregen dat we voor de titel konden gaan. Daar werk je zo hard voor de hele winter. Op dat moment kom je er dan achter dat je het juiste hebt gedaan met de motor."

Het huidige team zal komend seizoen niet meer samenwerken met Kawasaki en daardoor zal jij ook naar een ander team gaan. Wat zou het voor je betekenen om met de titel afscheid te kunnen nemen van dit team?

"Het zou super zijn om een titel te winnen met dit team. Voor mij als een rijder, maar ook voor het team, omdat ze ermee stoppen. Voor de eigenaar zou dat super zijn. Iedereen moet het team verlaten, komend jaar zijn ze er niet. Dus dat probeer ik ze nog te geven. Ik vond het ook erg jammer. Toen het bekend werd bij mij, was ik er wel verdrietig om. Ik heb warme gevoelens bij dit team. De structuur en de mensen zijn heel goed samen. Maar het is niet anders. Op een bepaald punt moeten wij vooruit kijken. Ik moest ook een keuze maken, iets anders vinden."

Je hebt al vrij vroeg een knoop door kunnen hakken en blijft op de groene motor, was het belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen?

"Ik wilde die keuze ook niet te lang uitstellen. Het kampioenschap was close vanaf het begin en ik vond dat we voor de titel konden gaan. Na Letland hadden we vier weken pauze, toen wilde ik het koste wat het kost oplossen, zodat het daarna niet meer in mijn hoofd zou zitten.. Dat heb ik gedaan en zo is dat gegaan. Ik hou van die motor en mijn eerste gedachte was om daar mee door te gaan."