Geëmotioneerde manchewinnaar Paulin hield gebroken rug stil

Paulin eindigde op het podium tijdens de MXGP van Vlaanderen, de eerste van drie motorcross-GP’s in het Vlaamse zand. Dankzij een eerste plaats in de eerste manche en een P5 in de tweede, werd hij tweede in de daguitslag. Het was zeker niet het eerste podium voor de Fransman, die al negen keer een GP won, maar zou wel één van de meest memorabele zijn.

Paulin kampte dit seizoen met diverse blessures. De meest recente en meest beschreven was een gebroken duim. Onder de oppervlakte was er echter meer aan de hand, zo meldde hij na afloop in Lommel. Na afloop was Paulin zichtbaar aangedaan. “Ik ben heel erg emotioneel”, opende de Fransman. “Ik ben blij dat ik terug ben op het podium, voor mezelf en voor het team. Het is daarnaast lang geleden dat ik een zege pakte. In de eerste manche ging ik tot het uiterste en had ik een goed ritme”, beschreef hij zijn manchezege zonder veel frivoliteiten.

Vervolgens opende de ietwat gesloten ogende Yamaha-rijder zich ineens. “Ik heb hier nooit over gesproken, maar ik ben in mei heel hard gevallen en heb mijn rug gebroken. Dus om terug te zijn op dit niveau, maakt me heel erg blij”, onthulde Paulin, die het vervolgens niet droog hield. “Ik heb twee rugwervels gebroken en het zag er heel slecht uit. In Faenza crashte ik opnieuw, maar nu ben ik weer 100 procent. Ik ben heel erg blij”, snikte de piloot van het Wilvo Yamaha-team.

Dit seizoen speelt er van alles bij Yamaha. Zo is de aankondiging van Glenn Coldenhoff aanstaande en lijkt Paulin naast een van de Yamaha-machines te grijpen. Van bovenaf heeft men bij Yamaaha besloten dat men voorlopig slechts twee machines in wil zetten. Aangezien Jeremy Seewer een doorlopend contract heeft, lijkt Paulin naast een plekje te grijpen.

Dat Paulin met zijn sterke races de laatste tijd zijn team in een moeilijke positie brengt qua keuzes, is niet iets waar hij zich mee bezig houdt, zo antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. “Van mijn kant is het gewoon heel moeilijk geweest om terug te komen op dit niveau. Het is sowieso een heel gek jaar geweest met het virus en alles dat er is gebeurd, dus ik heb me er vooral op gefocust om terug op niveau te komen. Ik kijk ernaar uit om me aan de voorkant te blijven laten zien, waar ik verdien rond te rijden.”

“Ik focus mij nu gewoon op het racen, omdat alles elkaar zo snel opvolgt, daarna kijk ik wel naar mijn toekomst. Ik wilde eerst weer honderd procent zijn en genieten. In Faenza reed ik rond de tiende plaats rond en was ik verdrietig en gefrustreerd. Het was gewoon heel zwaar om niet volledig fit te zijn”, concludeerde een nog steeds geëmotioneerde en openhartige Paulin.