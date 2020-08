Louis Vosters over zijn eerste jaar als Yamaha-fabrieksteam

Na 15 jaar lang teams en rijders te hebben gesponsord nam Louis Vosters, een oud-motorcrosser die in de tijd van Peter Herlings (inderdaad, de vader van) zelf reed, in 2017 de stap om een eigen MXGP-team op te zetten. Wilvo Yamaha werd het officiële supportteam van Yamaha in de topklasse. Drie jaar later ging Vosters nog een stapje verder en sinds dit seizoen runt hij het fabrieksteam van de Japanners vanuit de moderne werkplaats in Bergeijk.

Met goede moed en een in het trio Gautier Paulin, Jeremy Seewer en Arnaud Tonus een bijzonder sterke line-up, startte het team aan de campagne voor 2020. Na twee wedstrijden, kwam het seizoen echter plots tot stilstand door de coronacrisis.

Jeremy Seewer, Wilvo Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Voor een groot deel van het team, was dat gelijk het laatste moment waarop ze elkaar zagen. “Gelijk na Valkenswaard hebben we alles schoongemaakt en is iedereen naar huis vertrokken”, vertelt Vosters in gesprek met Motorsport.com. “Daarna is onze hele crew zo’n drie tot vier maanden thuis geweest.” Het resultaat: een lege workshop waar het aantal werknemers nog maar op één hand te tellen was. ”Dat was een hele rare situatie.”

Vooral het feit dat de MXGP-teams lang moesten wachten op nieuws, maakte de afgelopen periode moeilijk. “Je wist niet waar je aan toe was”, stelt de teambaas. “Er was dan wel een nieuwe kalender, maar die veranderde steeds weer. Voor de rijders en het team was het vooral de vraag waar we naartoe moesten werken en we konden eigenlijk pas gaan plannen toen die drie Letse GP’s op de kalender kwamen”, refereert Vosters naar de kalender die Infront begin juli naar buiten bracht en hem wel verraste. “Eigenlijk had ik verwacht dat we pas in september weer van start zouden gaan, dus dat is positief.”

Fabrieksmotor en oude motor ‘niet te vergelijken’

Ondanks dat het seizoen niet loopt zoals verwacht, is Vosters erg blij met de nieuwe rol van het team binnen de paddock. “De samenwerking met Yamaha Motor Europe en Rinaldi in Italië gaat erg goed”, stelt Vosters, die het grote verschil ziet in de krachtbron aan boord bij de crossmotoren. Oud-manager van het fabrieksteam Rinaldi levert tegenwoordig de motoren voor Wilvo. “Deze fabrieksmotor is niet te vergelijken met het materiaal waar wij mee reden.”

“We waren tevreden met het materiaal dat we hadden, maar dit is wel echt een grote stap vooruit”, stelt de teameigenaar. “De rijders geven steeds maar aan hoe fijn de motor nu is om mee te rijden.”

Wereldkampioenschap

Bij het bekendmaken van Wilvo als fabrieksteam was de ambitie van de Japanners duidelijk: binnen drie jaar wereldkampioen worden. De tijden dat Yamaha de leidende fabrikant was in de MXGP qua titels, ligt al meer dan een decennium achter ons. Tussen 2001 en 2009 pakte Yamaha acht van de negen titels in de hoogste motocrossklasse met eerst Stefan Everts (2001-2006) en vervolgens David Philippaerts (2008) en Tony Cairoli (2009).

De eerstvolgende en tot nu toe laatste keer dat de titel werd gepakt door een Yamaha-rijder was in 2015, toen Romain Febvre de beste was. Die wereldkampioen vertrok aan het einde van vorig seizoen richting Kawasaki. Hoewel er nu geen gevestigde wereldkampioen aanwezig is binnen het team, ziet Vosters zeker wel potentie.

Romain Febvre, Yamaha Factory MXGP Team Foto: Yamaha Motor Racing

“Het is moeilijk om te zeggen of de rijders die we nu hebben die potentie hebben, maar we streven natuurlijk naar het allerhoogste”, is Vosters duidelijk. “Het kan ook zomaar in één keer gaan lopen. Vorig jaar pakten we uit het niets tien podia. Als een rijder het vertrouwen krijgt en anderen gaan fouten maken, is er van alles mogelijk.”

Voor nu is Vosters zeer tevreden met zijn rijders, die allen ondanks een verschillend karakter bijzonder goed met elkaar uit de voeten kunnen. “Ik heb nog heel veel vertrouwen in mijn jongens”, stelt Vosters. “Ik ga heus niet zeggen dat we even de wereldtitel gaan pakken, maar we gaan voor het hoogst haalbare en dat is toch zeker een top-drie klassering.”

Liever eigen jeugd dan weggekochte kampioen

Voor de toekomst is de blik vooral gericht op de 26-jarige Jeremy Seewer. “Die is nog relatief jong, dus daar verwacht ik de komende jaren nog het nodige van”, legt Vosters uit. Seewer is ook de enige coureur die nog een doorlopend contract heeft bij het Yamaha fabrieksteam.

Een wereldkampioen wegsnoepen bij een concurrerend team lijkt niet voor de hand liggend. “Zo werkt Yamaha eigenlijk niet. Het is niet zo dat ze per se binnen drie jaar wereldkampioen willen worden en daarom heel veel geld gaan neerleggen om iemand bij de concurrentie weg te halen. Ze proberen eerder een talentvolle rijder via het eigen programma uit de Yamaha-familie te brengen.”

Jago Geerts, Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

In die categorie is de Vlaamse Jago Geerts waarschijnlijk de eerste gegadigde. De MX2-rijder won al meerdere GP’s, maar kon mede door materiaalpech en blessures nog niet meestrijden om de wereldtitel. Dit jaar lijkt hij met KTM-rijder Tom Vialle uit te gaan vechten wie de nieuwe wereldkampioen wordt na het vertrek van Jorge Prado naar de MXGP.

‘Nederlandse rijder zou heel mooi zijn’

Een roemrucht Nederlands team, daar hoort natuurlijk een goede Nederlandse kopman bij. Tot nu toe was dat bij Wilvo Yamaha nog nooit het geval. Gevraagd of dat niet een droom van Vosters zelf is, begint de teambaas te glunderen. “Stiekem zou dat heel mooi zijn ja, dat geef ik toe. Dat zou ik persoonlijk wel heel mooi vinden. De juiste rijders moeten beschikbaar zijn en Yamaha moet het ook in hem zien zitten.”

Wanneer je het lijstje afgaat van Nederlandse coureurs in de MXGP die komend seizoen beschikbaar zijn staat daar naast Brian Bogers en Calvin Vlaanderen ook de naam van Glenn Coldenhoff, die nu nog bij Standing Construct GasGas Factory Racing rijdt. “Dat zou kunnen ja”, geeft Vosters toe op de vraag of Coldenhoff en optie is. “Die is inderdaad vrij, maar ik weet het niet”, is de teambaas terughoudend.

Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Logisch lijkt het dan ook niet. Coldenhoff rijdt al jaren voor KTM/GasGas en heeft het bijzonder goed naar zijn zin bij Standing Construct, wat ook duidelijk wordt uit de artikelen die we met zijn teambaas Tim Mathys maakten. Maar toch: een Nederlandse toprijder bij een Nederlands topteam, het heeft wel wat, vindt dus ook Vosters.

Voorlopig moet nog duidelijk worden of Wilvo met twee of drie rijders aan de start staat komend seizoen en wie dat dan zijn. Voor het fabrieksteam zijn daar de huidige coureurs ook nog kandidaten voor. “Laten we eerst maar gaan rijden, dan kunnen we onze eigen coureurs en de anderen weer beoordelen.”