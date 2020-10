Bevestigd: Crosstalent De Wolf debuteert zondag in WK MX2

De Wolf maakt in 2021 na één jaar EMX250 al de overstap naar het WK met het fabrieksteam van Husqvarna. De pas 16-jarige piloot uit Eersel staat derde in de tussenstand van het EK en was al diverse keren dicht bij een zege. Komende dinsdag is de laatste EMX250-wedstrijd van het seizoen en dus heeft de Wolf daarna de mogelijkheid om naast vaste MX2-rijders Jed Beaton en Thomas Kjer Olsen te gaan rijden.

Motorsport.com interviewde De Wolf in Lommel. Daar maakte hij in ieder geval alvast duidelijk dat hij zijn startnummer aan zal passen. Daar Beaton al met nummer 14 rijdt en De Wolf datzelfde nummer draagt, kwam de jonge Brabander in trainingswedstrijden al met 114 aan de start. Wanneer hij in de MX2 debuteert zal dit met een nieuw nummer zijn, daarover later meer.

Over zijn kansen tijdens zijn debuut, was De Wolf realistisch. "Ik hoop vooral op punten, maar ik verwacht nog niets bijzonders hoor", vertelde de Husqvarna-rijder in een exclusief gesprek met Motorsport.com. Refererend aan de trainingswedstrijd in Arnhem, waar De Wolf sterk was in een veld met veel MX2-toppers en in de top-zes meereed, rekent hij zich nog niet rijk. "Daar was natuurlijk nog niet iedereen bij. Wel veel hoor, maar goed als je daar zesde wordt en vijf rijders uit de top-tien zijn er niet bij, dan wordt je nog steeds elfde. In de kwalificatie zie ik mezelf er wel goed bij zitten, maar in de manches zal ik waarschijnlijk nog constanter moeten worden. Bovendien zijn ze natuurlijk ook iets langer!"

Of De Wolf ook in Arco di Trento zal rijden, tijdens de laatste drie GP's van het seizoen, is nog onduidelijk. Volgend seizoen is hij er dus in ieder geval fulltime bij.