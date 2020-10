Seizoen Coldenhoff voorbij: "Gevoel in armen even weg"

“Een klein foutje kan grote gevolgen hebben”, concludeert Coldenhoff op zijn eigen Instagram-pagina. “Helaas is dat onderdeel van onze sport.”

Coldenhoff crashte tijdens de kwalificatie voor de eerste van drie GP’s in Lommel, waarin hij overigens de derde tijd noteerde. “Ik was het gevoel in mijn armen even kwijt na de crash, maar gelukkig was dat na enkele minuten weer terug.”

Coldenhoff werd ingesnoerd en overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals. “Alles is gecheckt en ik heb twee compressiebreuken in mijn rug (wervels T3 en T4).” Daarmee komt er een einde aan het seizoen voor Coldenhoff, die voor ‘Lommel’ vijfde stond in de tussenstand. “Helaas is het seizoen nu voorbij, dat vind ik erg jammer want ik voelde me sterker dan ooit. Ik zal met opgeheven hoofd het herstel in gaan.”

Voor Coldenhoff is het niet de eerste keer dat hij zijn rug bezeert. Het gebeurde hem anderhalf jaar geleden ook al eens, ironisch genoeg ook in Lommel. “Ik heb eerder in deze situatie gezeten en weet wat ik moet doen om de vorm terug te kijken die ik had.”

“Ik kijk met veel zelfvertrouwen naar de toekomst en kan niet wachten om weer te starten.” Coldenhoff dankte de medische staf, zijn team en zijn familie.

Coldenhoff is na Jeffrey Herlings de tweede Nederlander die door een ongelukkige val zijn seizoen beëindigd ziet worden. Herlings zit al meer dan een maand aan de kant.