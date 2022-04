Gajser verslaat teamgenoot Evans voor pole MXGP Trentino

Evans ging samen met Jorge Prado de strijd aan om de kopstart en nam binnen de eerste ronde de leiding over van de Spanjaard. Vervolgens liep hij ver uit. Teamgenoot Gajser was iets minder goed weggekomen, maar reed al snel op de derde positie, om vervolgens Prado te passeren en zijn teamgenoot te achtervolgen. De Sloveen was duidelijk niet van plan cadeautjes uit te delen aan zijn teamgenoot en nam de leiding over. Aangezien ook Prado aan het versnellen was, kon Gajser zich niet die luxe veroorloven. De Sloveen won de kwalificatiemanche voor Prado, die Evans nog van P2 verdreef.

Coldenhoff en Bogers sterk

De Nederlanders waren ook goed vertegenwoordigd in de top-vijf, al was dat op de laatste twee plaatsen. Glenn Coldenhoff was uitstekend gestart en moest alleen een plekje afstaan aan Gajser. Hij finishte als vierde voor Bogers op slechts een seconde van Evans, die zich goed herstelde van een iets mindere start. De Eindhovenaar kon de druk gedurende de manche flink opvoeren bij Coldenhoff, maar kon hem niet voorbij.

Achter de Nederlanders werd Alberto Forato zesde voor Jeremy van Horebeek, Maxime Renaux, Jeremy Seewer en Jordi Tixier. Calvin Vlaanderen werd elfde, wat gezien zijn startcrash een zeer degelijk resultaat was.

De Wolf tweede in MX2

Ook in de MX2-klasse was het een rijder die recent langs de kant stond die de show stal. Thibault Benistant leidde van start tot finish en won de manche voor Kay de Wolf, die knap tweede werd. Ook debutant Rick Elzinga liet een uitstekende wedstrijd zien. In zijn eerste MX2-optreden reed hij lang op de vierde plaats, maar kon dat in de slotfase niet volhouden. Tom Vialle was de eerste rijder die hem voorbijging, maar daar bleef het niet bij. Nadat Kevin Horgmo, Isak Gifting en ook Mikkel Haarup passeerden, kwam Elzinga op de achtste plaats over de streep. WK-leider Jago Geerts eindigde op de achttiende stek.