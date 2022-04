Waarom 2022 hét jaar voor Herlings is om Amerika te veroveren

Het begint inmiddels een traditie te worden: wanneer Jeffrey Herlings geblesseerd raakt en de WK-titel buiten bereik lijkt, kun je de klok erop gelijk zetten: de lokroep uit Amerika komt vroeg of laat. Nu het seizoen al ruim onderweg is en Herlings' achterstand de 200 punten dreigt te passeren, steekt die vraag weer eens de kop op. Waarom is dit hét moment voor Herlings om de overstap te maken en waarom niet? Motorsport.com analyseert.

Wat zijn de AMA Nationals?

Waar het officiële wereldkampioenschap motorcross vanuit Europa wordt gerund en grotendeels ook plaatsvindt op dit continent, blijft de belangstelling vanuit de rest van de wereld behoorlijk laag. Vooral in het motorcrossgekke Amerika is er weinig animo onder rijders of fans om het ‘Europese WK’ te volgen. In plaats daarvan organiseert de Amerikaanse nationale bond, zoals in meerdere sporten gebeurt, een eigen kampioenschap van ‘de beste motocrossers ter wereld’, de AMA Nationals. In wezen dus de Open Amerikaanse Kampioenschappen. Amerika is daar overigens niet uniek in: zo kennen we in Nederland de Dutch Masters of Motocross en hebben ook Frankrijk, Italië en Duitsland een hoog aangeschreven nationaal kampioenschap. Het grote verschil is echter het aanzien. Hoewel de AMA Nationals wereldwijd niet het aanzien heeft van de MXGP, is dat nationaal wel het geval. De beste vergelijking is misschien wel te maken met IndyCar ten opzichte van de Formule 1: slechts één van de twee is een WK en toch zien we de beste Amerikanen niet of nauwelijks opduiken in de mondiaal hoogste autosportklasse. Deze outdoorwedstrijden steken overigens wel bleekjes af bij het Supercross-kampioenschap in Amerika. In deze stadioncrossen valt doorgaans veel meer geld te verdienen en er zijn zelfs rijders die het ‘outdoor kampioenschap’, de Nationals dus, volledig overslaan.

Waarom wil Herlings naar de AMA Nationals?

Als het om een open nationaal kampioenschap gaat, wat valt daar dan voor een vijfvoudig wereldkampioen als Herlings te halen? Het voornaamste antwoord is eer en roem. De sterkste Amerikaanse rijders en ook enkele Europese toppers die vroegtijdig zijn overgesprongen naar Supercross, rijden in Amerika. Met andere woorden: hier zitten rijders tussen die Herlings nooit in een volledig kampioenschap heeft verslagen. Aan de overzijde van de plas wordt vaak beargumenteerd dat zij de beste rijders hebben en in het MXGP-paddock gebeurt natuurlijk precies hetzelfde. Een best-on-best confrontatie komt bijna nooit voor. De enige jaarlijkse mogelijkheid die Herlings daartoe heeft, is de Motocross of Nations. In 2018 versloeg hij met Team Nederland de tegenstand op alle fronten, maar dat is een teamwedstrijd. In 2017, toen Herlings uit de strijd om het WK lag, gaf hij een GP op om de finale van de AMA Nationals te rijden en reed daar iedereen op een hoop, inclusief Eli Tomac, om het simpel samen te vatten: de Amerikaanse evenknie van Jeffrey Herlings. Tomac was echter ook in de strijd om de titel verwikkeld en dus telt deze confrontatie, ondanks het machtsvertoon van Herlings, in de ogen van veel kenners niet helemaal.

Waarom is Herlings nooit eerder naar Amerika gegaan?

De verhalen van een overstap van Herlings naar Amerika zijn zoals gezegd een jaarlijkse traditie geworden. Het fenomeen Herlings is wel degelijk overal bekend en de liefde tussen Amerika en The Bullet lijkt wederzijds. Toch hield KTM hem hier en koos Herlings uiteindelijk voor het WK motorcross, in plaats van een lucratieve toekomst in Amerika. In 2019 was hij nog eens heel dichtbij. Na zijn fabelachtige wereldtitel in 2018 leek hij op koers te liggen voor jarenlange dominantie. Echter verbrijzelde hij zijn voet. De titel in 2019 kon hij vergeten. Als ultieme winnaar verschuift Herlings dan op natuurlijke wijze de focus naar wat er wél mogelijk is. Het Nationals-kampioenschap start in mei en dus leek er voldoende tijd te zijn om te herstellen. Want dat is wel een voorwaarde: als Herlings gaat, dan gaat hij om te winnen en komt hij niet ‘halfbakken’ aan de start. Dat woord komt immers niet voor in zijn vocabulaire. Uiteindelijk zou hij te laat terugkeren op de motor om op tijd fit te zijn voor de start in Amerika, dus ging die kans aan hem voorbij, ook omdat KTM er niet happig op was.

Wat is er nu anders?

Diverse factoren zorgen ervoor dat Herlings dit jaar dichterbij dan ooit bij een overstap is. Als een ware perfect storm zijn alle voorwaarden, hoe noodlottig sommigen ook tot stand zijn gekomen, aanwezig voor Herlings om de oversteek te maken. De vijf voornaamste redenen dat hij dit jaar wel gaat:

1. Zijn blessure

De hielblessure die Herlings dit jaar heeft opgelopen is minder zwaar dan de voetblessure van 2019, in ieder geval qua hersteltijd. Volgens zijn eigen planning is er voldoende tijd om fit te geraken voor de eerste AMA-race op 28 mei op Fox Raceway.

2. Er is ruimte achter het starthek

Zoals eerder benoemd, zijn er rijders die ervoor kiezen om het outdoor seizoen over te slaan. Eén daarvan is Marvin Musquin, een fabrieksrijder van KTM. Ook Cooper Webb, een andere KTM-rijder, is onzeker vanwege een langdurige blessure. In het verleden gaf KTM als reden om Herlings niet te laten gaan nog wel eens aan dat er genoeg KTM-rijders in Amerika zijn die om de titel kunnen strijden, dat is nu niet het geval.

3. De ultieme confrontatie

De ‘Amerikaanse Herlings’, Eli Tomac, is in topvorm. Op het moment dat Herlings de rijder uit Colorado opnieuw weet te verslaan, ditmaal op zijn eigen terrein en op zijn hoogtepunt, zal voor iedereen duidelijk zijn wie de beste crosser is van deze generatie.

4. De Nations als toetje

De Motocross of Nations vindt dit seizoen plaats in Amerika, opnieuw in Red Bud. Naam maken in Amerika door eerst de Nationals-titel te winnen en vervolgens ook nog eens de Motocross of Nations te pakken, dat klinkt als een droomscenario. Zover is het ook nog lang niet, natuurlijk.

5. KTM is akkoord

Misschien nog wel het belangrijkste: in diverse media liet KTM optekenen, bij woorden van Dirk Gruebel, dat het Oostenrijkse merk veel baat heeft bij een tijdelijke overstap van Herlings naar Amerika. Dat is iets wat we nog eerder hebben gehoord en natuurlijk geen onbelangrijke factor.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Niek Fotografie

Wat zijn de risico’s?

Het meest voor de hand liggende risico is natuurlijk het afbreukrisico: wat als Herlings het niet redt? Verliezen van Tomac is natuurlijk niet wat hij wil, maar wat als hij door nog meer rijders voorbij wordt gereden? Het lijkt onvoorstelbaar, maar het is natuurlijk altijd een mogelijkheid.

Hoe groot is de kans dat Herlings écht gaat?

Het is duidelijk dat Herlings in 2022 nog maar weinige te winnen heeft in de MXGP. Opnieuw laten zien de snelste rijder te zijn zonder wereldkampioen te worden, heeft hij al vaak genoeg gedaan. In dat opzicht is een overstap naar Amerika een logische stap. De bekendmaking van een beslissing over Herlings’ deelname aan het Lucas Oil Pro Motocross kampioenschap, zoals de serie volledig heet, is aanstaande. Alles wijst erop dat deze eindbeslissing alleen nog afhangt van of Herlings op tijd fit raakt om met vertrouwen af te reizen. De voorbereidingen worden in ieder geval al getroffen.