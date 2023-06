VIDEO: Viscaal door naar Hyperpole na achtste plek in Le Mans-kwalificatie Bent Viscaal doet dit weekend met Prema mee aan de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse. De Nederlander trapte woensdag het prestigieuze evenement af met een vrije training. Hij had moeite met de afstelling in VT1, maar wist in de kwalificatie een stap te maken en was tevreden over zijn ronde. De achtste plek betekent dat Viscaal en zijn teamgenoten donderdagavond vechten voor de LMP2-pole in de Hyperpole-sessie.