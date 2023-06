De tweede training volgde na de kwalificatie en bood coureurs de kans om weer gewend te raken aan het racen in het donker op het 13,6 kilometer Circuit de la Sarthe. Ferrari was in de kwalificatie de snelste en leek dat ook in de tweede training te herhalen, maar daar stak Laurens Vanthoor in de #6 Porsche Penske Motorsport een stokje voor. De Belg noteerde een rondetijd van 3.28.878 en was daarmee drie tienden sneller dan James Calado in de #51 Ferrari AF Corse. Het was voor dat Porsche-team, een van de vier 963's op Le Mans, een kleine opsteker nadat het team zich niet had geplaatst voor de Hyperpole. Calado reed vroeg in de training het circuit in 3.29.225 rond.

Achter de Ferrari stond de #5 Porsche Penske Motorsport met Dane Cameron achter het stuur, gevolgd door de #2 Cadillac Racing. Earl Bamber noteerde namens het Amerikaanse team een rondetijd van 3.29.545, zes tienden van Vanthoor vandaan. De beste Toyota was op plek vijf te vinden. Kamui Kobayashi, teambaas en coureur in de #7 Toyota Gazoo Racing, kwam tot een 3.29.624 in de avondtraining. Het klantenteam van Porsche, Jota, wist in de kwalificatie geen rondetijd te zetten maar kwam in de tweede training tot de zesde tijd. Action Express Racing, dat met een Cadillag V.Series-R deelneemt, sloot aan op de zevende plek en versloeg daarmee de #50 Ferrari AF Corse, waar Nicklas Nielsen een 3.30.086 noteerde. De top-tien werd gecompleteerd door Olivier Pla in de Glickenhaus-Pipo 007 LMH en Renger van der Zande in de #3 Cadillac Racing.

Bij de LMP2's was het Mirko Bortolotti die ervoor zorgde dat Prema de sessie bovenaan eindigde. De Italiaan was met zijn rondetijd van 3.36.863 twee tienden sneller dan Filipe Albuquerque in de United Autosports. De Portugees was op zijn beurt sneller dan Pietro Fittipaldi in de Jota ORECA. De Haas F1-reserve was de snelste in de kwalificatie, maar was in de avondtraining twee honderdsten langzamer dan Albuquerque. Bent Viscaal was de best geklasseerde Nederlander in de LMP2-klasse met de achtste tijd in de #9 Prema.

In de GTE Am-klasse was Kessel Ferrari-coureur Kei Cozzolino op de valreep de snelste in de tweede training. Hij was in de Ferrari 488 GTE Evo twee tienden sneller dan Iron Lynx Porsche-coureur Alessio Picariello: 3.53.796. Nicky Catsburg, die in de kwalificatie op de valreep met Corvette een plek in de Hyperpole wist te bemachtigen, werd zevende. Opnieuw was de #24 Hendrick Motorsports, de aangepaste NASCAR Chevrolet ZL1 Next Gen met Jimmie Johnson, Jenson Button en Mike Rockenfeller, sneller dan het GTE Am-veld: 3.51.904.

De 62 deelnemers komen donderdag weer in actie. Om 15.00 uur wordt de dag op Le Mans afgetrapt met de derde vrije training, die drie uur duurt. In de avond staat er meer op het spel met de Hyperpole om 20.00 uur. De top-acht van elke klasse van de kwalificatie van woensdag strijden dan om de pole-position.