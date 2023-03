Juan Manuel Correa werd na het incident op Spa-Francorchamps in coma gebracht en moest maanden revalideren voor hij weer op de been was. Inmiddels is Correa weer volledig hersteld en heeft hij zijn autosportloopbaan hervat. Na een periode Formule 3 gereden te hebben, komt hij dit seizoen voor Van Amersfoort Racing uit in de Formule 2. Toch benadrukt de coureur dat de periode na de crash in de Belgische Ardennen diepe indruk op hem maakte.

“In het herstel waren mijn ouders, mijn broer en zus, mijn beste vrienden en collega’s cruciaal”, zegt Correa in de Track Limits podcast. “Heel veel mensen waar ik al mee werkte, fysiotherapeuten en trainers hielpen mij enorm.” De FIA was op dat vlak totaal afwezig, erkent de man uit Ecuador: “Als ik eerlijk ben waren ze er helemaal niet. Ik was alleen. Ik had mijn eigen mensen, mijn familie en vrienden. Maar van de FIA kwam er helemaal geen steun. Dat voelde heel slecht en het maakte me verdrietig. Ik voelde me gebruikt in de zin dat we als coureurs een show geven, dan zijn ze er en dan profiteren ze er als eerste van.”

Hij vervolgt: “Ik wil er niet te veel over zeggen omdat ik nu weer race en er sprake kan zijn van belangenverstrengeling, maar dat gevoel kreeg ik wel. Ik heb echt geluk gehad met de mensen die ik wel om me heen had, verder was er geen systeem die er in mijn ogen wel had moeten zijn.” Correa heeft er ook over gesproken met de FIA, maar stelt dat veranderingen in een dergelijke organisatie maar traag op gang komen. “Ik weet wel dat ik er voor iemand zou zijn als hij of zij een ongeluk heeft zoals ik dat had, ik weet wat het is en wat er nodig is.”

Correa eindigde in Bahrein in beide races op de tiende plek.