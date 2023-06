In tegenstelling tot voorgaande jaren zal er voor het honderdste jubileum van de 24 uur van Le Mans slechts één safety car ingezet worden om het gehele veld op te vangen. Voorgaande edities werden er bij een safety car-fase drie safety cars ingezet om verschillende delen van het veld bij elkaar te brengen. Dat betekende dat de leider van de race niet zomaar zijn voorsprong zou zien slinken door de safety car, aangezien de nummer twee van de race in een andere safety car-groep zou kunnen zitten. De drie safety cars gingen dan tegelijkertijd van de baan, waarna de race hervat werd.

Dit jaar gaat dus slechts één safety car het gehele veld bij elkaar brengen. Zodra het hele veld achter dezelfde safety car rijdt, zal elke auto die vóór de leider in zijn klasse ligt een wave around krijgen, om zo achter de leider aan te sluiten. Dan volgt de zogenaamde drop back. Dan worden de auto's weer opgesplitst in hun eigen klassen, met de Hypercars vooraan en de GTE Am achteraan. Deze procedure zou op Le Mans naar schatting zo'n twintig minuten duren om af te ronden.

Eerder dit jaar uitte Toyota's technisch directeur Pascal Vasselon al zijn ongenoegen over deze nieuwe regel. Hij vreesde voor een 'devaluatie van een zege' op Le Mans omdat het door deze regel 'meer een loterij' zou worden. In een gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, nadat het systeem was getest tijdens de officiële testdag van Le Mans op zondag, onderstreepte Vasselon zijn standpunt en betreurde hij de in zijn ogen 'amerikanisering' van de Franse langeafstandsklassieker.

"De nieuwe regel voor de safety car lijkt ons niet overeen te komen met de geest van Le Mans", zegt Vasselon. "Als je terugkijkt naar wat Le Mans zo geweldig maakte, is dat precies het tegenovergestelde van dit soort kunstgrepen waarbij, als je niet goed bent in pitstops of als je een fout maakt in de strategie, het niet uitmaakt omdat de safety car alles weer in elkaar schuift. Het is een grote stap in de richting van de veramerikanisering van Le Mans en wij vinden dat Le Mans niet veramerikaniseerd moet worden. Als dat wel gebeurt, is het niet langer Le Mans."

Risicomanagement

Vasselon voorspelt dat de nieuwe regels de stimulans voor teams om gedurende de hele race te pushen zullen verminderen. Daardoor ontstaat er een situatie die vergelijkbaar is met IMSA's 24 uur van Daytona, waarbij de focus verschuift van het opbouwen van een voorsprong naar simpelweg vooraan te blijven rijden, klaar voor een krachtmeting in de slotfase van de race.

"Op Daytona heb je in de laatste twee uur spektakel, de rest van de race proberen de auto's gewoon in de ronde van de leider te blijven en racen ze 22 uur lang niet", stelt de kritische Vasselon. "We zetten hiermee een stap in die richting. De afgelopen jaren had je op Le Mans een sprint van 24 uur, juist omdat er van alles mogelijk was met de drie safety cars. De auto's die wilden winnen hadden geen respijt, maar daar zijn we nu vanaf." Volgens de technisch directeur van Toyota zal dat vooral een impact hebben op het risicomanagement. "Het zal in zekere zin de betrouwbaarheid ten goede komen, maar bovenal zal dit de kans op ongelukken verminderen."

Voorlopig is het enkel Toyota dat zich luid uitspreekt tegen deze nieuwe regels, maar volgens Vasselon zijn meerdere teams het niet eens met deze ingreep. "Ik weet dat er andere teams zijn die hetzelfde standpunt delen. Een paar laten zich niet afschrikken door deze Amerikaanse stijl van racen", lijkt hij te hinten naar Cadillac, dat in het IMSA al gewend is aan dit soort regels. "Onze mening is gebaseerd op de historische geest van Le Mans. Het is prima dat je dingen wil veranderen, maar dit is er niet één van. Wat betreft de fundamentele principes van wat ons doet winnen of verliezen in Le Mans: wij denken niet dat die moeten veranderen omdat het tijdloze waarden zijn."