Correa in Abu Dhabi terug in Formule 2 bij Van Amersfoort Racing

Juan Manuel Correa raakte in 2019 zwaargewond bij een tragisch ongeval in de Formule 2-hoofdrace op Spa-Francorchamps. In datzelfde ongeval kwam Anthoine Hubert om het leven. Correa's loopbaan leek voorbij. Hij hield maar liefst zeven breuken over aan de crash, maar na een lange revalidatie keerde hij in 2021 terug in de Formule 3. Vorig jaar werkte hij een test af met een F2-wagen op het Yas Marina Circuit, maar ook dit jaar reed hij het volledige seizoen nog op het derde niveau.

Nu is bekend geworden dat de Amerikaan bij de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn officiële rentree maakt in de Formule 2, bij Van Amersfoort Racing. Correa is blij dat hij terug is. “Het is erg spannend. Het voelt een beetje raar om hier terug te zijn, maar het voelt ook goed omdat het sinds mijn terugkeer in de racerij, mijn doel was om weer in de Formule 2 te komen. Ik weet dat ik lang niet meer in deze auto heb gereden, maar ik heb me altijd relatief comfortabel gevoeld in een Formule 2-wagen. Ik ben klaar voor de uitdaging.”