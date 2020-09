Conway teleurgesteld na nieuwe nederlaag met #7 Toyota

De problemen voor Conway, Kamui Kobayashi en José Maria Lopez ontstonden net nadat de race over de helft was: de auto moest lang naar binnen om de turbo te repareren. De gedwongen pauze zorgde ervoor dat de wagen met het #8 comfortabel aan de leiding kwam te liggen. Ook in het WK staat die wagen nu voor en dus is Conway op z'n zachtst gezegd niet blij.

“Deze plek [Le Mans] is niet altijd aardig voor ons", reageerde Conway ontgoocheld. "Een derde overwinning voor het team is mooi, maar wij staan weer met lege handen. We zijn er verdrietig van, en het zal even duren om eroverheen te komen. Ook in het kampioenschap verandert een hoop. Het zijn twee zware klappen.”

De #7 Toyota was al drie keer als tweede geëindigd in Le Mans, nu komt daar een kleurloze derde plaats bij. In 2016, toen het nog de nummer #6 was, maar wel met hetzelfde trio reed, werd plek twee behaald na de dramatische finish waarbij de leidende Toyota met nog drie minuten te gaan stilviel. In 2018 was de #8 simpelweg beter, maar vorig jaar was de wagen van Conway, Lopez en Kobayashi net als dit jaar sneller. Toen bleef het dus ook bij zilver, omdat er meerdere keren een melding kwam van een lekke band.

“We doen elk jaar goed werk, maar het zijn de kleine dingen die ons van die overwinning houden. Mijn teammaten zijn super in die auto en het team doet alles om twee wagens naar de finishlijn te krijgen,” zegt Conway, die wel strijdvaardig blijft. “We zullen gewoon terugkomen en het opnieuw proberen, maar dit zeggen we vaker. Ik baal gewoon dat we het dit jaar niet konden doen.”

