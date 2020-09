Einde LMP1-tijdperk: Hoe gaat het verder op Le Mans?

Waarom verdwijnt de LMP1-klasse?

De LMP1-klasse was jaren een begrip in het FIA World Endurance Championship en tijdens de 24 uur van Le Mans. Het was traditioneel de hoogste klasse in de strijd om de grote prijzen in Le Mans. De hoogtijdagen van deze hybride LMP1-klasse liggen echter al een tijdje achter ons. In 2015 stonden er vier merken (Toyota, Audi, Porsche en Nissan) aan de start met een hybride LMP1, maar in 2018 bleef alleen Toyota nog over. Er werd voor ‘opvulling’ gezorgd door een aantal privéteams toe te laten, zij reden zonder de hybridesystemen waar de LMP1-klasse bekend om stond. Deze teams, waaronder Rebellion en ByKolles, waren nooit echt opgewassen tegen de Toyota Gazoo-formatie uit Keulen.

De LMP1-wagens waren uiterst complex en daardoor ook extreem duur om te onderhouden, zo duur dat de grote teams als Audi en Porsche het niet meer konden verdedigen tegenover hun bazen. Het dieselschandaal, maar ook de opkomst van de Formule E speelde een onfortuinlijke rol in de ondergang van LMP1. Zowel Audi, Porsche als Nissan hebben in dat volledig elektrische kampioenschap inmiddels een fabrieksteam rijden.

Welke wagens gaan we zien?

De komende jaren gaan we verschillende bolides zien, die allemaal net zo snel zijn en samen strijden voor de algemene overwinning. Het moet allemaal een stuk goedkoper worden dan de huidige wagens, maar de vooruitstrevende techniek blijft. Het is een van de kernwaarden van de 24 uur van Le Mans en zo blijft het karakter van de race behouden.

Le Mans Hypercar (LMH)

Als eerste de gloednieuwe Hypercar (LMH). Deze bolides lijken sterk op auto’s die je ook op de openbare weg tegen kunt komen. Teams mogen kiezen of ze met een hybride of een standaard aandrijving komen in hun Hypercar. Peugeot heeft reeds aangekondigd dat het een Hypercar gaat bouwen terwijl Toyota en ByKolles ook hun deelname aangekondigd hebben. De Amerikaanse sportwagenfabrikant Glickenhaus heeft haar deelname ook aangekondigd.

Le Mans Daytona hybrid (LMDh)

Ook gaan we LMDh’s zien. Deze klasse is gebaseerd op de huidige regels in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Teams gebruiken een standaard LMP2-chassis (Dallara, Ligier, Multimatic en Oreca), bouwen daar een eigen motor in en maken daar eigen bodywork omheen. In principe zijn al deze wagens aangedreven met een hybride-motor. Dat laatste is nieuw voor de Amerikaanse klasse, drie fabrikanten hebben zich reeds aangeboden voor het leveren van een hybride-aandrijflijn.

'Grandfathered' LMP1

De LMP1-wagens zouden toch verdwijnen? Dat klopt, behalve de privé-wagens. In 2018 werd besloten dat de nieuwe non-hybride LMP1’s drie seizoenen gebruikt mochten worden. Sindsdien hebben we twee seizoenen gehad en daarom mag er nog een jaar mee geracet worden worden. Dit geldt dus alleen voor de auto’s van bijvoorbeeld Rebellion, die volgend jaar gerund worden door Alpine. De term 'grandfathered' wil eigenlijk zeggen: ze behoren niet meer tot de huidige generatie, maar zijn nog toegestaan om mee deel te nemen.

Hoe ziet de toekomst er precies uit?

Hoewel de Toyota TS050 Hybrid definitief van het strijdveld gaat verdwijnen, betekent het niet dat de reglementen vanaf volgend seizoen meteen stabiel zijn. Per jaar gaat er wel wat veranderen:

In 2021 maken de Hypercars (LMH) van Toyota, Glickenhaus en ByKolles hun debuut, ook mogen er dus nog oude LMP1’s (Grandfathered) meedoen. Van de Oreca’s van Rebellion weten we dat Alpine ze gaat runnen, verder zijn er nog geen deelnemers.

De LMP1-wagens zullen in 2022 niet meer terugkomen. De Hypercars (LMH) beginnen aan hun tweede seizoen en Peugeot komt er dan bij als nieuwe concurrent voor Toyota. Ook wordt er verwacht de eerste LMDh-merken (de verbeterde LMP2-bolides) misschien al klaar zijn voor de start. In theorie staan er dan vier teams aan de start met een Hypercar, over de LMDh-deelnemers is momenteel nog niets bekend.

Het is zeker dat de LMDh's in ieder geval in 2023 in actie komen. In de wandelgangen gaan de namen van zo'n drie tot vier fabrikanten die in de race zijn om dan deel te nemen. Afhankelijk van de economische situatie zullen er hopelijk meer teams met een Hypercar aan de start staan.