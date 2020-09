Senna blij met P2: “Le Mans staat me eindelijk podium toe”

Deze editie zou de laatste worden voor het team van Rebellion. Van te voren was het de vraag of de non-hybride Oreca van het Zwitserse team het op zou kunnen nemen tegen de beide Toyota's. In de eerste helft van de race leken de Japanners te sterk, maar halverwege ontstonden er problemen voor de #7 Toyota en zo kwam de Rebellion met het startnummer 1 uiteindelijk op de tweede plek terecht.

Senna, van wie de snelste ronde tijd sneller was dan die van de #7 Toyota, is erg tevreden met dit resultaat. “Natuurlijk is dit een prachtige prestatie. De auto is mooi geprepareerd door het team en reed erg goed. Er waren een paar kleine problemen, maar die vertraagden ons niet. Zo kom je op het podium van Le Mans.”

Co-piloot Gustavo Menezes splitste de Toyota’s op de grid na een geweldige kwalificatie, en ook hij is erg gelukkig. “Het team heeft het fantastisch gedaan. Het was de eerste 24-uursrace zonder betrouwbaarheidsproblemen. Natuurlijk waren er kleine dingen, maar dat maakt het alleen maar spannender voor de fans. We hadden een leuk gevecht met de zusterauto #3, en uiteindelijk is het fantastisch om tweede op het overall podium te staan.”

Voor Senna was het na acht pogingen de eerste keer dat hij naar het podium mocht. Hij reed eerder al voor Oreca, Aston Martin en RGR Sport by Morand, maar daar lukte het allemaal net niet. “Ik heb vaak competitief meegedaan, maar ik kreeg altijd pech. Le Mans heeft me nu eindelijk toegestaan het podium te betreden. Ik wou dat het de hoogste trede was, maar voor nu was dat buiten bereik.”

Ook de andere Rebellion lag lang op podiumkoers, maar de #3 belandde in het grind en tot overmaat van ramp startte de Oreca niet in de pit nadat die eerder al een paar keer lastig van zijn plek kwam. Daarom moesten Louis Deletraz, Nathanael Berton en Romain Dumas genoegen nemen met de vierde positie, achter de #7 Toyota die derde werd.

Bekijk hier de samenvatting van de 24 uur van Le Mans