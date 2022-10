Kanaan gaat bij McLaren voor 22ste Indy 500-deelname

Naast de drie vaste coureurs voor het IndyCar-seizoen 2023 (Patricio O’Ward, Felix Rosenqvist en Alexander Rossi) schrijft Arrow McLaren SP een vierde wagen in voor de komende editie van de Indy 500. Volgens het altijd goed geïnformeerde RACER neemt Tony Kanaan plaats achter het stuur van de Chevrolet-aangedreven auto.

Kanaan stond bovenaan het lijstje van Arrow McLaren SP, dat nog altijd op haar eerste overwinning in The Greatest Spectacle in Racing wacht. Naar verluidt was ook Rahal Letterman Lanigan Racing geïnteresseerd in de diensten van Kanaan voor de Indy 500. De Zuid-Amerikaan maakte in 2002 zijn debuut in de legendarische 500-mijlsrace op de Indianapolis Motor Speedway en was er sindsdien altijd bij - 21 keer op rij.

2004 IndyCar-kampioen Kanaan schreef de Indy 500 in 2013 op zijn naam. Afgelopen seizoen eindigde hij namens Chip Ganassi Racing als derde, tussen zijn toekomstige collega’s O’Ward (tweede) en Rosenqvist (vierde). Marcus Ericsson, teamgenoot van Kanaan bij Ganassi, won de race. Na afloop waren alle Ganassi-coureurs vol lof over de bijdrage van Kanaan aan de succesvolle zegejacht.

De 22 deelnames op rij van Kanaan is overigens nog lang geen record voor de Indy 500. A.J. Foyt stond tussen 1958 en 1992 - 35 keer in successie - altijd aan de start van het evenement. Daarbij kwam hij vier keer als winnaar over de streep, in 1961, 1964, 1967 en 1977. Ook dat is een record, dat hij weliswaar deelt met Helio Castroneves, Rick Mears en Al Unser.