Tweede Open Test voor Indy 500 afgelast vanwege regen

De Indy 500 Open Test bood coureurs en teams de kans om nieuwe aerodynamische onderdelen te testen die door de IndyCar zijn toegestaan om de race nog spannender te maken en de teams meer technische mogelijkheden te bieden. Tevens konden nieuwkomers en terugkerende coureurs, waaronder Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay en Katherine Legge, bekend raken met de 4 kilometer lange oval.

Vanwege de voorspelde regen werden er donderdag tijdens de eerste Indy 500 Open Test al vele kilometers afgelegd. In totaal werden er 3.522 ronden verreden, goed voor een afstand van zo'n 14.170 kilometer. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout en Marcus Ericsson waren met 156 ronden ieder de grootste kilometervreters van de donderdag.

Dat bleek een goede zet, aangezien de regen inderdaad is gearriveerd op de Indianapolis Motor Speedway. Nog voordat de tweede Open Test van start kon gaan besloot de organisatie om de hele dag af te gelasten gezien de weersomstandigheden. Zodoende zit de Indy 500 Open Test er vroegtijdig op, met Josef Newgarden als snelste dankzij zijn rondesnelheid van 227,686 mijl per uur, omgerekend zo'n 366,4 kilometer per uur. Hij was daarmee een van de twee coureurs die boven de 227 kwam: alleen Ed Carpenter Racing-coureur Conor Daly kwam in de buurt met 227,466 mijl per uur. Teamgenoot Van Kalmthout kende een matigere test, ook vanwege een incident met Callum Ilott bij het uitrijden van de pitstraat. Hij noteerde met een rondesnelheid van 223,235 mijl per uur de vierentwintigste tijd.

De eerstvolgende keer dat de 33 coureurs die deelnemen aan de 107e editie van de Indy 500 terugkeren op de Brickyard, is 12 mei. Dan beginnen de trainingen en de kwalificatie voor de Grand Prix op de Road Course van het circuit. De trainingen voor de Indy 500 beginnen op dinsdag 16 mei. Twaalf dagen later, op dezelfde dag als de Formule 1-Grand Prix van Monaco, volgt de Indy 500.

Rinus van Kalmthout kwam tot P24 op de eerste, en door regen laatste, testdag voor de Indy 500. Photo by: IndyCar Series

De volledige uitslag van de Indy 500 Open Test 2023: