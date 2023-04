De #66 Arrow McLaren, waarin Kanaan zijn 390ste en laatste IndyCar-race zal rijden, kleurt zwart en heeft papajaoranje accenten dankzij de sterren die op de livery verwerkt zijn. Zo is rond de cockpit een grote, oranje ster geplakt terwijl op de achtervleugel drie zwarte sterren te zien zijn. Deze elementen zijn een verwijzing naar de Triple Crown van McLaren, waar het merk dit jaar, in het zestigste jubileumjaar van het raceteam, bij stilstaat. Het team, opgericht door Bruce McLaren, won in 1974 de Indy 500 met Johnny Rutherford, in 1984 de Grand Prix van Monaco met Alain Prost en in 1995 de 24 uur van Le Mans met Yannik Dalmas, JJ Lehto en Masanori Sekiya.

Kanaan, de winnaar van de Indy 500 van 2013, kondigde in februari aan dat hij zou deelnemen aan de 107e editie van het ‘grootste racespektakel in de racerij’, wat tevens zijn afscheid van de sport is. De Braziliaan eindigde bovendien viermaal in de top-drie, waaronder een derde plaats voor Chip Ganassi Racing vorig jaar. De IndyCar-kampioen van 2004 is tevreden over de speciale livery waar hij mee aan de start verschijnt. “Ik keek ernaar uit om deze livery te zien, en ik ben niet teleurgesteld”, zegt Kanaan. “Het is een van de mooiste auto’s waar ik ooit in heb gereden en dat dit de geschiedenis van de Triple Crown representeert maakt het nog specialer.”

De andere livery’s van Arrow McLaren representeren elk een van de drie zeges die bijdroegen aan de Triple Crown van het team. Zo rijdt Patricio O’Ward in een volledig zwarte bolide ter ere van de F1 GTR die de 24 uur van Le Mans bij haar eerste poging won. De auto met startnummer zes, van Felix Rosenqvist, zal de kleuren van de iconische MP4/2 van Alain Prost dragen, ter ere van zijn zege in de straten van Monaco. Alexander Rossi zal in een volledig papajaoranje, ter ere van Rutherfords zege in de M16C/D, Arrow McLaren Chevrolet deelnemen aan de race

De 107e editie van de Indy 500 vindt plaats op 28 mei, op dezelfde dag als de Formule 1-Grand Prix van Monaco. Voordat de Month of May losbarst, beginnen de IndyCar-coureurs donderdag 20 en vrijdag 21 april al met de Indy 500 Open Test op de Indianapolis Motor Speedway. Naar verwachting zullen alle coureurs deelnemen aan de test.

De vier speciale livery's van Arrow McLaren voor de Indy 500 van 2023. Foto: Arrow McLaren SP