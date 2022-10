Half september kroonde Will Power zich tot IndyCar-kampioen, nadat hij derde werd tijdens de slotrace op Laguna Seca. Op dat moment waren veel stoeltjes voor het nieuwe seizoen al bezet en sindsdien zijn er ook alweer nieuwe coureurs aangekondigd voor 2023. Niettemin zijn er nog altijd een aantal vrije plekjes, hoewel er toch al 24 coureurs zijn die zekerheid hebben over hun komende jaar. Wie rijdt komend seizoen voor welk team en waar zijn er nog zitjes beschikbaar? In het onderstaande overzicht zetten we het voor je op een rij.

AJ Foyt Racing

In 2022 begon AJ Foyt Racing met drie fulltime inschrijvingen aan het seizoen, maar halverwege werd de #11 teruggetrokken nadat de hoofdsponsor van de auto niet aan de betalingsverplichtingen voldeed. Voor komend seizoen heeft het team van legende A.J. Foyt twee nieuwe coureurs aangetrokken, want Kyle Kirkwood is vertrokken naar Andretti Autosport en Dalton Kellett maakte bekend dat hij het team na drie seizoenen gaat verlaten.

Bevestigde coureurs:

Andretti Autosport

Het inzetten van vier fulltime inschrijvingen is inmiddels gewoontegoed geworden voor Andretti Autosport, al heeft de line-up voor 2023 een verjongingskuur gekregen. Alexander Rossi heeft het team na zeven jaar verlaten voor een avontuur bij Arrow McLaren SP en voor hem is een jong Amerikaans talent in de plaats gekomen. Even was er onzekerheid of Colton Herta naar F1 zou vertrekken, maar gesteggel over de superlicentie heeft daar een stokje voor gestoken.

Bevestigde coureurs:

Arrow McLaren SP

Na enkele jaren met twee fulltime auto's breidt Arrow McLaren SP uit in 2023. Afgelopen zomer was er het nodige te doen over het contract dat er getekend zou zijn met Alex Palou, maar de Spanjaard blijft Chip Ganassi Racing uiteindelijk toch trouw. Daardoor staan er volgend seizoen twee bekende gezichten aan de start namens het Amerikaans-Britse team en zij krijgen gezelschap van een Indy 500-winnaar in de derde auto.

Bevestigde coureurs:

Chip Ganassi Racing

Afgelopen jaar zette Chip Ganassi Racing maar liefst vier fulltime auto's in, maar na het vertrek van Jimmie Johnson is het onzeker of dit in 2023 weer gebeurt. Wel is er zekerheid dat het team in ieder geval met drie auto's aan de start staat van alle races. Over de positie van Alex Palou was het nodige te doen, maar uiteindelijk is er gewoon sprake van stabiliteit bij een van de absolute topteams in IndyCar.

Bevestigde coureurs:

#8: Marcus Ericsson - In 2020 tekende Ericsson al een meerjarige overeenkomst met Ganassi, waardoor hij ook in 2023 weer voor het team rijdt.

- In 2020 tekende Ericsson al een meerjarige overeenkomst met Ganassi, waardoor hij ook in 2023 weer voor het team rijdt. #9: Scott Dixon - Evenals Ericsson beschikte ook zesvoudig kampioen Dixon over een doorlopend contract voor 2023.

- Evenals Ericsson beschikte ook zesvoudig kampioen Dixon over een doorlopend contract voor 2023. #10: Alex Palou - Hij leek aanvankelijk niet te willen blijven, maar inmiddels is duidelijk dat de kampioen van 2021 na veel getouwtrek toch bij Ganassi blijft.

Dale Coyne Racing

Afgelopen jaar koos het kleine Dale Coyne Racing voor een mix van jong talent en veel ervaring voor de twee auto's die het gedurende het seizoen inzette. Hoewel de kans groot is dat het team ook in 2023 weer met twee bolides aan het kampioenschap deelneemt, heeft Coyne tot dusver pas een coureur definitief bevestigd voor het aankomende seizoen. De invulling van het andere zitje is in hoofdlijnen ook rond, maar moet nog bevestigd worden.

Bevestigde coureurs:

Nog niet bevestigd:

#51: Takuma Sato - Sato heeft een optie in zijn contract om eind 2022 te kunnen stoppen, maar hij moet Coyne trouw blijven als hij door wil gaan in IndyCar.

Ed Carpenter Racing

Jarenlang deelde teameigenaar Ed Carpenter auto #20 met een andere coureur, maar sinds afgelopen jaar doet de Amerikaan dat in een derde auto. Zodoende kon Ed Carpenter Racing in 2022 twee coureurs fulltime laten rijden en dat is klaarblijkelijk goed bevallen, want de renstal houdt komend jaar vast aan dezelfde rijders - die allebei sinds 2020 als teamgenoten voor de renstal uitkomen.

Bevestigde coureurs:

Juncos Hollinger Racing

Afgelopen jaar stond Juncos Hollinger Racing voor het eerst fulltime aan de start van een IndyCar-seizoen, nadat het in 2017, 2018, 2019 en 2021 al diverse races reed. Het lot werd in handen gelegd van een voormalig Formule 2-coureur, die prima presteerde en daarmee contractverlenging afdwong. Intussen is het team aan de slag gegaan met het opzetten van een crew voor een tweede fulltime inschrijving, die in 2023 zijn debuut gaat maken.

Bevestigde coureurs:

#77: Callum Ilott - Na een prima debuutseizoen in IndyCar heeft Ilott contractverlenging gekregen bij Juncos Hollinger voor 2023 en 2024.

Nog niet bevestigd:

#78: Nog niet bekend

Meyer Shank Racing

In 2021 won Meyer Shank Racing de Indy 500 met een parttime inschrijving, waarna werd besloten om het team voor 2022 uit te breiden tot twee auto's die het hele seizoen afwerkten. Hoewel de twee coureurs zeer ervaren waren, bleven overwinningen uit. Toch staat MSR komend seizoen opnieuw met twee auto's aan de start en ook is de invulling van de zitjes ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande seizoen.

Bevestigde coureurs:

#06: Helio Castroneves - Hij keerde in 2022 terug als fulltimer en in 2023 plakt Castroneves er nog een jaartje aan vast bij Meyer Shank voor wat seizoen 26 in IndyCar wordt.

- Hij keerde in 2022 terug als fulltimer en in 2023 plakt Castroneves er nog een jaartje aan vast bij Meyer Shank voor wat seizoen 26 in IndyCar wordt. #60: Simon Pagenaud - Bij zijn komst naar Meyer Shank tekende Pagenaud een meerjarige overeenkomst en dus is hij ook in 2023 zeker van zijn plek.

Rahal Letterman Lanigan Racing

Met het vertrek van Takuma Sato en de uitbreiding naar drie fulltime inschrijvingen is er voor de start van 2022 het nodige veranderd bij Rahal Letterman Lanigan Racing. Het is dan ook niet zo vreemd dat het team met het oog op 2023 juist kiest voor continuïteit, want de drie rijders die het afgelopen seizoen voor het team reden, gaan dat na de jaarwisseling opnieuw doen.

Bevestigde coureurs:

Team Penske

Daar waar bij Rahal Letterman Lanigan al sprake was van continuïteit in 2023, geldt dat ook voor Team Penske. Het team zag alle drie de rijders - die overigens over doorlopende contracten beschikten - in de top-vijf van het kampioenschap eindigen en heeft dus geen enkele reden om te sleutelen. Zodoende staan in 2023 twee tweevoudig kampioenen voor Penske op de grid, aangevuld met een drievoudig Supercars-kampioen die ook al IndyCar-races heeft gewonnen.

Bevestigde coureurs:

#1 of #12: Will Power - Het is nog niet zeker of Power als regerend kampioen kiest voor startnummer 1, wel gaat hij in 2023 het tweede en laatste jaar van zijn huidige contract in.

- Het is nog niet zeker of Power als regerend kampioen kiest voor startnummer 1, wel gaat hij in 2023 het tweede en laatste jaar van zijn huidige contract in. #2: Josef Newgarden - Hij was al in het bezit van een doorlopend, meerjarig contract bij Penske en dus blijft Newgarden het team in 2023 trouw.

- Hij was al in het bezit van een doorlopend, meerjarig contract bij Penske en dus blijft Newgarden het team in 2023 trouw. #3: Scott McLaughlin - Kort voor het einde van het seizoen 2022 tekende McLaughlin een nieuwe, meerjarige deal bij Penske.