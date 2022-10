Herta verlengt IndyCar-contract bij Andretti Autosport tot eind 2027

Het bestaande contract van Colton Herta liep tot eind 2023, maar omdat Andretti-teambaas Michael Andretti weet dat contracten van diverse andere topcoureurs in dezelfde periode verlengd moeten worden, heeft hij zijn troef voortijdig van de markt gehaald. De contractverlenging van Herta betekent tevens dat sponsor Gainbridge zich ook langer aan nummer #26 bindt. Herta heeft zeven IndyCar-zeges op zijn naam staan. Twee daarvan scoorde hij in zijn debuutseizoen.

"Ik ben superblij en dankbaar voor alles wat Andretti en Gianbridge voor mij hebben gedaan", zegt Herta. "Dit is een enorme stap voor mij als professional. Ik ben blij dat ik die kan maken bij een topteam als Andretti. We hebben grote doelen en er ligt nog veel werk op de plank. Ik kan niets anders wensen dan het met dit team te doen en Gainbridge te vertegenwoordigen."

Teambaas Michael Andretti is ook in zijn nopjes met de nieuwe deal. "We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat Colton en Gainbridge nog jaren bij Andretti Autosport blijven", zegt de teameigenaar. "Colton is een groot talent in de auto. Hij heeft de natuurlijke vastberadenheid om te winnen. Het is een sterke coureur en fijne teamgenoot. Ik kijk ernaar uit om te zien wat wat Colton en Andretti samen kunnen blijven bereiken. We zijn er trots op dat we de naam van Gainbridge dragen en dat we hen hun eerste zege hebben bezorgd met Colton in 2020. Op en naast de baan delen we de toewijding om op topniveau te blijven opereren."

Even leek Herta over te stappen naar de Formule 1. AlphaTauri was geïnteresseerd in de diensten van de talentvolle Amerikaan voor 2023. Herta bleek niet genoeg punten te hebben voor een superlicentie en de FIA wilde geen uitzondering maken. Bij Andretti blijft hij teamgenoot van Romain Grosjean, Devlin DeFrancesco en zijn nieuwe ploegmaat Kyle Kirkwood.