De Formule 1-test van... Tony Kanaan sluit overstap naar F1 voor test al uit

In 2004 slaagt Tony Kanaan erin om namens Andretti Green Racing de IndyCar-titel te veroveren. De Braziliaan wint dat jaar drie races en eindigt zes keer op de tweede plaats. Het is voor Honda, de motorleverancier van zijn IndyCar-team, genoeg reden om Kanaan met een Formule 1-test te belonen. De kersverse kampioen voegt zich bij het B*A*R Honda F1-team op het Spaanse circuit voor een test op Jerez. Uiteraard gaan dan verhalen rond dat het een voorproefje is voor een overstap naar de Formule 1, maar die geruchten verwijst hij zelf op voorhand al naar het rijk der fabelen. "Het is puur als bedankje voor het winnen van het kampioenschap", benadrukt hij.

Op donderdag 29 september 2005, een bloedhete dag met temperaturen van zo'n 30 graden in Jerez, stapt Kanaan voor het eerst in een Formule 1-bolide. Vlak na negen uur 's ochtends begint Kanaan aan zijn eerste run in chassis 007-01, de ontwikkelingsauto voor 2006. In de ochtendsessie, die vooral draait om het kennismaken met de auto, komt de IndyCar-kampioen tot achttien ronden. Een elektronisch probleem verhindert dan dat hij er meer kan afleggen. In de middag keert hij terug op de baan en ondanks een aantal spins komt hij in totaal tot 51 ronden en verbetert hij constant zijn rondetijden. Uiteindelijk eindigt zijn F1-test vroegtijdig door een versnellingsbakprobleem.

Foto: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Tony Kanaan test de BAR Honda 007 in Jerez.

"Het was een goede dag", blikt Kanaan terug op zijn eerste meters in een F1-auto. "Ik had geen grote verwachtingen voordat ik hiernaartoe ging en wilde gewoon van de ervaring genieten en het team proberen te helpen zover ik dat kon. Het was een korte dag voor ons. Een lange [dag] wat betreft tijd, maar het waren korte runs. We moesten een aantal dingen aan de auto oplossen, dat nam veel tijd in beslag. Maar in totaal legde ik 51 ronden af en het voelde echt goed." Kanaan legt uit dat hij kalm probeerde te blijven te midden van de problemen met de F1-bolide. "Ik wilde natuurlijk rijden, maar dit heb je wel eens met raceauto's, zeker als je aan het testen bent. Dan heb je soms problemen en soms gaan ze kapot, dus dat moet je oplossen. Dus nee, het was niet frustrerend."

Als IndyCar-coureur is Kanaan al gewend aan G-krachten, maar de F1-bolides produceren aanzienlijk meer downforce. Daar heeft hij zich ook op voorbereid. "Ik wist een aantal maanden geleden dat ik zou testen, dus ik heb mezelf al lange tijd voorbereid. Het was anders dan ik gewend ben. De G-krachten zijn hoger dan in de IndyCar, maar het sturen is veel lichter en dat maakte het makkelijker voor mij. Ik kon niet veel aan mijn nek voelen, waarschijnlijk omdat ik mezelf vrij goed voorbereid had. Ik heb ook geen lange runs gedaan, dus ik kan me voorstellen dat het dan zwaarder wordt! Het is net zo fysiek als de IndyCar, maar op een andere manier."

Wat hem bij die test het meest verbaast? "Hoe goed de remmen zijn", geeft Kanaan aan. "Ik weet dat iedereen hetzelfde zegt en natuurlijk kreeg ik al te horen dat de remkracht indruk op me zou maken, maar ik was zeer onder de indruk van de remmen." Hij kijkt terug op een 'zeer leuke dag' en bedankt uiteindelijk Honda voor deze kans. "Het is echt een droom die uitkomt voor mij." Kanaan blijft actief in de IndyCar en wint in 2013 de Indy 500. In 2019 kondigt hij aan dat hij een jaar later zijn laatste seizoen rijdt en doet dan slechts vijf races. Hij neemt vervolgens nog wel twee keer deel aan de Indy 500, met de derde plaats in 2022 als beste resultaat.