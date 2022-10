Latifi reageert op IndyCar-geruchten: “Grappig om te lezen”

Nicholas Latifi zit aan het eind van zijn derde seizoen in de Formule 1, maar kreeg kort voor de Grand Prix van Singapore te horen dat er volgend seizoen geen plek meer voor hem is. Teleurstellende prestaties zijn daarvoor de hoofdreden. De 27-jarige coureur is sindsdien gelinkt aan een overstap naar IndyCar, verschillende teams zouden belangstelling hebben. Ook topteam Chip Ganassi Racig zou interesse hebben, dat team zoekt nog naar een vervanger voor Jimmie Johnson. Maar volgens Latifi is zijn toekomst nog niet in beton gegoten.

“Heel eerlijk, ik heb me nog nergens aan verbonden en ik heb nog niets getekend. Ik heb wat dat betreft ook nog helemaal geen nieuws”, zegt Latifi. “Ik heb ook gelezen wat er een paar dagen geleden over mij geschreven werd, ik zou al een contract in IndyCar getekend hebben. Dat vond ik grappig. Ik heb met verschillende teams in verschillende klassen gesproken en ik heb zelf nog geen beslissing genomen over wat ik wil. Wat dat betreft kan er nog veel veranderen. De focus ligt op het afsluiten van dit seizoen, ik wil het natuurlijk zo goed mogelijk doen voor Williams. Natuurlijk hebben veel kampioenschappen hun seizoen al afgerond en willen ze zo snel mogelijk weten wat de plannen voor volgend jaar zijn. Maar het is nog niet zo lang geleden dat ik het nieuws kreeg dat er volgend jaar geen plek voor mij is. Dus ja, de gesprekken lopen op dit moment maar er niet echt iets te melden.”

Latifi heeft wat te kiezen, maar staart zich naar eigen zeggen niet blind op single-seaters. “Ik kijk ook naar de langeafstandsracerij. Ik weet niet 100 procent zeker wat ik wil doen. Ik luister naar wat er gezegd wordt en bekijk de situatie per team en kampioenschap. Het moet ook bij mij en mijn leven passen. Daar moet ik eerst een besluit over nemen en dan kunnen we daar meer over zeggen.” Wel erkent de Canadees dat IndyCar aantrekkelijk is. “Het feit dat de gelijkheid zo groot is, maakt het zeker aantrekkelijk. Dat heb ik de laatste jaren wel gemist. Zo nu en dan zitten we in de positie dat we competitief kunnen zijn in de race, maar dat is zeker niet elke race het geval. Dat mis ik zeker en dat is ook wel waar ik naar zoek als ik me naar een bepaald kampioenschap begeef.”