Kanaan kondigt afscheid van IndyCar aan na 2020

Kanaan keert dit seizoen terug bij A.J. Foyt, maar kon afgelopen winter niet het benodigde budget bij elkaar krijgen om een volledig seizoen te kunnen afwerken. De 45-jarige Braziliaan besloot het daarom bij de vijf ovalraces te houden en daarna afscheid te nemen als IndyCar-rijder.

Kanaan, die in 2013 de Indianapolis 500 won, zal in mei dus nog een keer deelnemen aan het kroonjuweel van de IndyCar. Daarna volgen races in Texas, Richmond, Iowa en Gateway. Kanaan sluit niet uit dat hij later nog eenmalig naar de Indy 500 zal terugkeren, maar zal verder niet meer in de IndyCar actief zijn.

De Braziliaan won in 1997 het Indy Lights-kampioenschap en promoveerde daarna naar de CART, gevolgd door een overstap naar de Indy Racing League met Andretti Green Racing. In 2004 won Kanaan met dat team het kampioenschap.

De grote droom van Kanaan was echter die felbegeerde ring van de Indy 500. Kanaan bleef ook na de eenmaking van de IndyCar jaar na jaar proberen om de grote race te winnen en kwam er vaak dichtbij. Dat maakte van hem ook dé publiekslieveling in Indiana, wat uitzonderlijk is voor een buitenlandse coureur. De sympathieke Kanaan kreeg in Indianapolis telkens de grootste ovatie bij de rijdersvoorstelling. In 2013 schoot hij dan eindelijk raak. Samen met KV Racing werd hij een van de meeste populaire winnaars van de wedstrijd. Na een wedstrijd waarin de leiding een recordaantal van 68 keer van eigenaar veranderde won Kanaan de Indy 500 bij zijn twaalfde deelname.

Daarna volgden vier seizoenen bij Chip Ganassi als teamgenoot van Dario Franchitti. De laatste jaren had de veteraan het moeilijk bij het sukkelende A.J. Foyt Racing. Momenteel heeft Kanaan 377 IndyCar-stars achter zijn naam staan. Enkel Mario Andretti doet beter met 407. Kanaan won 17 keer en pakte 15 poles. Sinds de Portland Grand Prix in 2001 miste Kanaan geen enkele wedstrijd.

"Ik mag van geluk spreken dat ik zo lang op het hoogste niveau heb mee kunnen doen", stelde Kanaan. "Ik ben begonnen als 23-jarige met veel dromen. Ik kan nu zeggen dat ik alles heb bereikt wat ik wilde bereiken. Ik ben nu 45 en heb fans, zeges, podiums, records, een titel en de Indy 500. Ik voel en weet dat ik dit nog lang kan blijven doen, maar er spelen ook andere factoren mee. Voor 2020 was de beste optie om de vijf ovals te doen. Ik ben niet klaar met racen, maar ik heb besloten om een stapje terug te zetten en meer tijd door te brengen met mijn familie."

Charlie Kimball wordt in 2020 de teamgenoot van Kanaan. De Amerikaan zal het volledige seizoen met Foyt rijden. Wie de auto van Kanaan in de andere races overneemt is nog niet bekend, maar het is een publiek geheim dat Sébastien Bourdais een van de kanshebbers is.