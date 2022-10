Santino Ferrucci maakte in 2018 kennis met de IndyCar bij Dale Coyne Racing. Bij datzelfde team bracht de Amerikaan ook zijn eerste twee volledige seizoenen door. De afgelopen twee jaren reed hij wel in de klasse, maar deed dit als parttimer. In 2021 reed Ferrucci vijf races met Rahal Letterman Lanigan-Honda. Dit seizoen kwam hij voor drie formaties uit: RLL, Dreyer & Reinbold Racing en Juncos Hollinger Racing. Bij het eerste en laatste team was hij invaller voor een geblesseerde coureur. Het uitstapje bij DRR tijdens de Indianapolis 500 stond al gepland. Ferrucci heeft in totaal vier keer meegedaan aan de Indy 500 en eindigde altijd in de top-tien. Een vierde plek in 2020 was zijn beste resultaat.

Ferrucci stond deze zomer stand-by voor Team Penske. Vanwege een zware aanrijding van Josef Newgarden op de Iowa Speedway stond zijn deelname aan de tweede race op Indianapolis op losse schroeven. De Amerikaan verlaat volgend jaar echter de reservebank en voegt zich bij AJ Foyt Racing. Hij wordt teamgenoot van de onlangs aangekondigde IndyCar-rookie Benjamin Pedersen.

"Het is ongelooflijk gaaf om weer fulltime in de IndyCar te gaan racen", zegt Ferrucci, die de afgelopen jaren ook uitstapjes maakte naar NASCAR. "Ik vond het lastig om de afgelopen twee jaar als parttimer te rijden. Ik ben coureur en wil gewoon meedoen. Het werken met verschillende teams was uitdagend, maar ik ben er trots op dat ik altijd snelheid en consistentie heb laten zien, in welke wagen ik ook reed. Ik ben blij dat ik bij AJ Foyt Racing in de #14 Chevrolet mag gaan rijden. Ik sta te popelen om er het beste van maken. Het is een unieke kans om met AJ en Larry samen te werken. Om voor zo'n team te racen is een droom die uitkomt. Ik zie mezelf als een old school coureur die van lossere wagens houdt en achter het stuur kruipt van alles met vier wielen en een motor. Rijden voor een man als AJ is voor mij de kans van m'n leven." Op de vraag of de verschillende ervaringen hem helpen bij het snel aanpassen aan een IndyCar-auto, antwoordt hij. "Ja en nee. Ik heb in van alles gereden, tot Formule 1 aan toe. Het rijden in een IndyCar vereist een heel unieke rijstijl. Het is een auto die oncomfortabel snel is. Het is erg lastig om comfortabel te worden met iets dat oncomfortabel rijdt."

Teameigenaar Larry Foyt is ook in zijn nopjes: "Ik ben verheugd om Santino bij het team te verwelkomen", zegt hij. "Hij heeft laten zien vooraan mee te kunnen. Hij is een racer die tijdens de race echt naar voren komt. AJ ziet het vuur in hem en heeft genoten van alle ontmoetingen samen. Ik denk dat Santino's ervaring van pas komt bij zijn rookie-teamgenoot. Hij is een geweldige aanvulling."