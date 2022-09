Debutant Pedersen tekent meerjarig IndyCar-contract bij AJ Foyt

De afgelopen twee seizoenen kwam Benjamin Pedersen uit in de Indy Lights, de laatste opstapklasse onder IndyCar. Na een vierde plek in de eindstand van 2021 werd de in Kopenhagen geboren en in Seattle opgegroeide coureur dit jaar vijfde in het kampioenschap. Wel boekte hij dit jaar na 10 eerdere podiumplaatsen in Portland zijn eerste overwinning, nadat hij dat weekend ook al zijn eerste pole-position pakte. Pedersen stond op dat moment al nadrukkelijk op de radar bij AJ Foyt Racing en dat team heeft besloten om hem in 2023 zijn IndyCar-debuut te gunnen. Hij heeft een deal voor meerdere jaren getekend bij het team van IndyCar-grootheid A.J. Foyt.

"Ik kijk er enorm naar uit om met het team aan de slag te gaan", zegt Pedersen over de kans die hij krijgt bij Foyt. "Ik heb dit jaar veel tijd doorgebracht met AJ Foyt Racing om achter de ins en outs te komen van de stap naar IndyCar. Het was heel fijn om dat tegelijkertijd met mijn Indy Lights-seizoen te doen. IndyCar is altijd mijn doel geweest sinds ik in 2016 begon met racen in single-seaters. Het racen, de sfeer, de fans, de evenementen, de circuits... Alles is geweldig."

Pedersen heeft in augustus voor het eerst een IndyCar-bolide getest, dat deed hij bij Juncos Hollinger Racing. Zijn eerste test voor Foyt vindt op zijn vroegst pas in januari plaats, maar door die eerdere test weet hij dat de carbon remmen van de IndyCar het grootste verschil zijn met de auto in Indy Lights. "De Indy Lights is de ultieme voorbereiding op IndyCar. Als klasse gaat Indy Lights naar IndyCar-evenementen, waardoor we het format, de puntenverdeling, regels en wedstrijdleider met IndyCar delen", legt Pedersen uit. "Dat zorgt voor een heel natuurlijke transitie, doordat al deze dingen hetzelfde blijven. Qua auto kan ik zeggen dat de Indy Lights-bolide een geweldige auto is om de overstap vanuit te maken, omdat die op of net iets over de limiet rijden beloont als de banden op hun best zijn."

A.J. Foyt Racing heeft met de komst van Pedersen nu één coureur aangekondigd voor het seizoen 2023, nadat het met drie auto's aan 2022 begon. Tatiana Calderon viel halverwege het seizoen al weg nadat sponsor Rokit niet langer wilde financieren. Daardoor moesten Kyle Kirkwood en Dalton Kellett het seizoen met zijn tweeën afmaken. Van Kirkwood is al duidelijk dat hij niet de teamgenoot van Pedersen wordt, hij vertrekt naar Andretti Autosport. Over de toekomst van Kellett is nog niets bekend, al heeft Motorsport.com vernomen dat de Canadees na een dienstverband van drie seizoenen te horen heeft gekregen dat hij naar een andere werkgever mag uitkijken.