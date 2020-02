Van Kalmthout vol vertrouwen voor IndyCar-debuut: "Zit op de juiste plek"

Het is allemaal heel snel gegaan voor Rinus van Kalmthout. Na drie jaar in de autosport - een seizoen USF2000, Pro Mazda en Indy Lights - zal de nog maar 19-jarige Hoofddorper dit seizoen zijn grote IndyCar-debuut maken. Twee succesvolle tests wisten het team van Ed Carpenter te overtuigen dat het met Rinus een goudklompje in handen had.

Van Kalmthout wist zich verbazingwekkend snel aan te passen aan de Dallara IR18, waarmee hij in 2020 deelneemt aan het volledige kampioenschap. "Ja, het was een verrassing. Van de wagens die ik heb bestuurd, is het de wagen die het beste bij me past", stelt Van Kalmthout in gesprek met Motorsport.com. "De Indy Lights-wagen was wat dat betreft een van de moeilijksten. Nog voor ik een ronde met de IndyCar had gereden, voelde het alsof ik het al een paar jaar deed. Gewoon door erin te zitten. Het is moeilijk uit te leggen, maar het voelde vertrouwd aan. Dat gevoel bleef aanwezig toen ik met de auto begon te pushen op het circuit."

De IndyCar is fysiek wellicht de meest veeleisende wagen ter wereld om te besturen. In tegenstelling tot Formule 1-bolides heeft de Dallara geen stuurbekrachtiging. Bovendien rijdt de IndyCar op banen die doorgaans een stuk hobbeliger zijn dan Formule 1-circuits en duren de wedstrijden langer. "Ik heb zeker hard moeten trainen", aldus Veekay. "Dat deed ik in de Indy Lights al, maar IndyCar is natuurlijk op elk vlak lastiger. Ik heb dus een stap moeten zetten om ervoor te zorgen dat ik een van de meest fitte rijders ben."

Andere nieuwigheden hoopt Van Kalmthout nog voor de seizoensouverture in St. Petersburg onder de knie te hebben. "Het is als rookie zeker lastig om nieuwe dingen te leren, maar ik heb al redelijk wat getest. Ik denk dat ik alles wat ik moet leren, wel zal hebben opgepikt voor de eerste race. Dingen als het sparen van de banden, wat ik moest doen in de Indy Lights omdat je daar onder normale omstandigheden geen pitstops maakt, zijn in de IndyCar minder aan de orde, omdat je hier gewoon binnenkomt als je voelt dat je banden geen grip meer hebben. Het is in de IndyCar dus belangrijk om tijdens een stint te pushen, want iedereen om je heen doet dat ook."

Wie IndyCar zegt, zegt oval racing. Wat dat betreft heeft Van Kalmthout op de Road to Indy-ladder al een beetje kunnen proeven van deze in Europa erg onderschatte discipline. Op een oval rijden met een bloedsnelle IndyCar, is echter nog een heel andere wereld. "Ik heb niet veel ervaring op ovals, maar ik lijk me vrij goed aan te kunnen passen. Ik heb het geluk dat ik een heel goede leraar heb met Arie Luyendyk. Die kerel weet zeker hoe je naar links moet sturen", refereert Van Kalmthout naar de twee overwinningen van Luyendyk in de fameuze Indy 500.

Ook in het eigen team is die know-how absoluut aanwezig. Teambaas Ed Carpenter is een ovalspecialist pur sang. Hij pakte twee jaar op rij de pole in Indianapolis. Twee jaar geleden kwam de lokale publiekslieveling ook dicht bij de zege. Carpenter neemt alleen de ovals voor zijn rekening. Conor Daly neemt de tweede wagen over voor de normale circuits en rijdt in de Indy 500 naast Van Kalmthout en Carpenter met een derde auto. "Ik kan enorm veel van Ed leren", weet Van Kalmthout. "Hij heeft veel recente ervaring. Als we dezelfde set-ups gebruiken en ik vind dat de wagen slecht aanvoelt en hij niet, dan zou het kunnen dat ik niet helemaal zeker ben van mijn zaak of ervaring mis. Dat Ed er is om me advies te geven, is enorm belangrijk. Hij zal me veel beter maken."

Als Rinus rookie van het jaar wil worden, dan moet hij opboksen tegen zijn oude Indy Lights-rivaal Oliver Askew, die debuteert bij Arrow McLaren SP. Dan moet Ed Carpenter Racing wel iets beter presteren dan de afgelopen jaren, waarin het met ex-rijders Spencer Pigot en Ed Jones soms de weg kwijt leek. "Ik denk dat het team van Ed competitiever is dan het de voorbije jaren heeft laten zien. Misschien lijken we de underdog voor Rookie of the Year, maar ik denk dat we sterk kunnen gaan presteren", laat Van Kalmthout vol optimisme weten. "Ik voel me nu al erg thuis in het team en heb veel vertrouwen in hen. Ik voel echt dat ik op de juiste plek ben."

Met medewerking van David Malsher

Van Kalmthout in actie tijdens de test op Sebring: